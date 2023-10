Analisten komen tot totaal andere conclusie dan Bergwijn na gelijkspel Ajax

Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn vond dat er meer ingezeten had voor zijn ploeg op bezoek bij AEK Athene. Hoewel de cijfers in het voordeel waren van de Grieken, zag de captain dat anders. In de studio kwamen de analisten tot een compleet andere conclusie.

“Ik denk dat er meer ingezeten had”, waren de opvallende woorden van Bergwijn direct na het duel bij Veronica. “Als je kijkt naar de eerste helft, daarin hadden we volledige controle. Als we iets zorgvuldiger zijn, dan kun je twee of drie doelpunten maken.”

Na de pauze had Ajax het moeilijker, merkte ook Bergwijn. “In de tweede helft spelen we te veel de lange bal en komen we niet in ons eigen spel. Het was een vechtwedstrijd, dan is het belangrijk dat je niet verliest”, aldus Bergwijn.

In de studio kwamen analisten Dick Advocaat en Kees Jansma echter tot een heel andere conclusie. “Ze mogen blij zijn dat het 1-1 geworden is en niet 2-1 of 3-1”, analyseerde Advocaat, die de Grieken veel sterker vond dan Ajax. “Ik vind het jammer dat ik het weer moet zeggen, maar ik vond het niet veel wat Ajax liet zien”, was de harde kritiek.

“Het was achterin open huis, ja. In elk geval voor dat niveau.” Collega Kees Jansma noemde het optreden van Ajax armetierig en sloot zich aan bij de woorden van Advocaat over de achterhoede. “Het was gatenkaas.” Advocaat telde na rust ook drie á vier kansen voor Ajax, maar dat vond Jansma enthousiast. “Hooguit twee of drie”, aldus de journalist.