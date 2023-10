Bart Vriends stuurt meteen appje na groot nieuws bij Ajax: 'Hij heeft gereageerd'

heeft na het ontslag van Maurice Steijn bij Ajax een berichtje gestuurd naar hem. Vorig seizoen werkte Vriends bij Sparta Rotterdam samen met Steijn, die op Het Kasteel een stuk succesvoller was dan in de Johan Cruijff ArenA.

Vriends vindt het jammer hoe het dienstverband van Steijn bij Ajax is verlopen. “Ik heb hem een berichtje gestuurd en hij heeft gereageerd”, laat de verdediger van Sparta weten in gesprek met ESPN, kort na de 2-0 zege op RKC Waalwijk. “Ik heb het van de zijlijn bekeken en ik vind het gewoon sneu hoe het is gelopen.”

“Het doet er niet toe wat er allemaal intern is gebeurd”, vervolgt Vriends. “Ik heb het van een afstandje gevolgd. Ik had voor hem gehoopt dat deze stap een waardevolle stap zou zijn, die hem als trainer omhoog kon helpen, maar het is niet uitgepakt zoals hij had gehoopt. Dat vind ik gewoon lullig voor hem. Hij heeft er ongetwijfeld alles aan gedaan.”