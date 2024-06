Langverwachte transfer dan eindelijk rond: Mbappé vertrekt naar Real Madrid

Het hing al maanden, al dan niet jaren in de lucht, maar nu is het eindelijk zover: maakt de overstap naar Real Madrid, zo maakt de club maandagavond officieel bekend. In minder dan vier dagen de Champions League winnen en mogelijk de beste speler ter wereld binnenhalen: het zijn mooie tijden voor fans van de Madrileense club.

Mbappé flirtte in het verleden al vaker met De Koninklijke en gaf ook meermaals aan ooit in het heilige wit van Real te willen spelen. De droom van de Fransman wordt nu dan ook echt werkelijkheid; hij tekent bij de club van Florentino Pérez. Zo gaat Real van hoogtepunt naar hoogtepunt: zaterdag werd de Champions League gewonnen, zondag werd er flink gefeest en maandag wordt de nieuwe superster binnengehaald.

Mbappé heeft getekend tot medio 2029. De overstap is transfervrij: het contract van Mbappé bij Paris Saint-Germain liep deze zomer af. In 2022 had PSG nog een enorm bedrag kunnen vangen voor de Franse superster toen Real ook al op de deur klopte, maar uiteindelijk besloten Mbappé en PSG het contract met drie jaar te verlengen. Er werd getracht met hem de Champions League te winnen, maar dat is nooit gelukt.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is het salaris wat Mbappé gaat verdienen stukken lager dan in 2022 werd voorgesteld. Toch hoeven we (natuurlijk) geen medelijden te hebben met de linkeraanvaller. Ook is er een tekenbonus van meer dan 100 miljoen euro over vijf jaar. Dat Mbappé een aanwinst is voor Real, daar durft niemand aan te twijfelen. Wat wel voor discussies zorgt, is hoe de Madrilenen de Fransman gaan gebruiken. Met Vinícius Júnior, Jude Bellingham en Rodrygo in de gelederen zijn de aanvallende posities al sterk bezet, terwijl het middenveld met Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni overloopt van de kwaliteit.

🎧 ‘Here we go’ podcast Mbappé episode.



◉ Kylian salary, way lower than 2022 proposal.



◎ Signing fee in excess of €100m in five years.



◉ NO plans for Arda Güler or Endrick loan.



◎ How was the dressing room’s reaction?



More @MenInBlazers: https://t.co/qFX3F0hVmr pic.twitter.com/3EE4ZrQaD4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024 Comunicado oficial: Mbappé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2024

