'Beoogd Ajax-directeur Beuker verschilt op cruciaal punt met Overmars en Mislintat'

Marijn Beuker, de beoogde nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax, lijkt niet de persoon te zijn die zich zoals zijn voorgangers Marc Overmars en Sven Mislintat zal gaan richten op het binnenhalen van spelers. Volgens Sjoerd Mossou komt dat gedeelte van de functie mogelijk op het bordje van de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes te liggen.

In de zoektocht naar een opvolger voor de al na 128 dagen ontslagen Mislintat heeft adviseur Louis van Gaal de naam van Beuker op tafel gegooid in Amsterdam. De twee kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke periode bij AZ, Beuker is momenteel werkzaam voor het Schotse Queen's Park. Mossou verwacht dat Van Gaal de aanstelling van Beuker er wel door zal krijgen in de Johan Cruijff ArenA: "Niemand binnen Ajax gaat nu een voorstel van Louis van Gaal afkeuren", voorziet de journalist in de AD Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

Op basis van het cv van Beuker hebben Mossou en host Etienne Verhoef wel een idee hoe hij in Amsterdam zal gaan functioneren, mocht hij de baan daadwerkelijk gaan krijgen: "Het zal een gestructureerd werkende manager zijn, schat ik zo in", verwacht Mossou. Verhoef: "Wat ik las is dat hij een voetbalorganisatie voorstaat waarin de directeur voetbalzaken met andere dingen bezig is dan het afronden van transfers, maar dat de functie veel meer gericht moet zijn op de lange termijn. Inrichten van de ideale structuur van de opleiding, het opstellen van profielen per positie voor de scouting en de visie op de speelwijze", somt hij op. "Het afronden van transfers, dat moet Klaas-Jan Huntelaar dan maar gaan doen bijvoorbeeld, of John van 't Schip."

Volgens Mossou is dat laatste een belangrijk punt: "Daar zit 'm wel een beetje de crux. Juist dát gedeelte van het vak is zoiets specifieks, daar moet je zo'n goed netwerk voor hebben dat dat bijna niet te leren is en ook niet zomaar is te vervangen, dat hebben we bij Overmars wel gezien." Mossou ziet in dat opzicht een rol weggelegd voor Alex Kroes, die zoals het er nu voorstaat in maart aan zal treden als algemeen directeur: "Het zou logisch zijn in de structuur zoals die nu op tafel ligt dat Kroes zich dan nadrukkelijk met transfers gaat bemoeien. Hij heeft daar natuurlijk veel kennis van en kent de internationale markt als geen ander."