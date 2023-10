Burnley stuurt hele bijzondere mail naar seizoenkaarthouders: 'De sfeer is behoorlijk doodgevallen...'

Burnley heeft een opmerkelijke mail verstuurd naar alle seizoenkaarthouders. De club uit de Premier League is niet tevreden over de sfeer die er hangt in het stadion bij thuiswedstrijden. In de mail stelt de club de supporters de vraag hoe de sfeer op Turf Moor beter kan worden.

Op sociale media wordt een mail gedeeld die gericht is aan alle seizoenkaarthouders van de club. Burnley lijkt met de mail een nadrukkelijke oproep te doen aan de supporters om met initiatieven te komen om voor een betere sfeer te zorgen op Turf Moor: "Vorig seizoen heeft Kompany gevraagd om Turf Moor weer echt 'onze vesting' te maken. Maar desondanks zullen de meeste fans het erover eens zijn dat de sfeer in ons stadion behoorlijk is doodgevallen", schrijft de club, die harde woorden gebruikt voor de ambiance in het eigen stadion.

"Daarom kloppen we nu bij jou aan. We zijn benieuwd naar jouw suggesties om de sfeer in het stadion wat op te krikken. We willen Turf Moor weer laten brullen, want we verzekeren dat het elftal jullie support negentig minuten lang hoort en voelt", valt er te lezen. "Laat het lawaai maar komen." Burnley kan de steun goed gebruiken, want goed staat de formatie van Vincent Kompany er niet voor in de Premier League. De promovendus staat op een achttiende plek in Engelse competitie.

De supporters van Burnley hebben even wat tijd om na te denken over de vraag van de club, want het duurt nog even totdat er weer een thuiswedstrijd op het programma staat. In de competitie wachten nu eerst twee uitwedstrijden voor de ploeg van Kompany, waarna het op 4 november in eigen huis Crystal Palace zal ontvangen.