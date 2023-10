Chris Woerts regelde topavond bij Feyenoord voor Vandaag Inside-gast

Sportmarketeer Chris Woerts heeft een mooie avond geregeld voor Rutger Castricum. De gast van Vandaag Inside kwam via Woerts binnen bij Feyenoord en zat woensdagavond tijdens het Champions League-duel met SS Lazio in het stadion.

“Met dank aan Chris Woerts. Hij heeft mij op een hele mooie plek in het stadion gezet”, vertelde Castricum donderdagavond in de talkshow over zijn bezoek aan Feyenoord. “Ik zat helemaal als een VIP. Ik kon eten, een driegangendiner”, vervolgde de gast, die volop heeft genoten van de avond in Rotterdam-Zuid. Ook vertelde hij in het programma nog kort over zijn verleden als voetballer, wat tot grote hilariteit leidde bij zijn tafelgenoten René van der Gijp en Johan Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord boekte uiteindelijk een 3-1 overwinning op Lazio en zette daarmee een goede stap richting overwintering in Europa. Dankzij die zege en het gelijkspel bij Celtic - Atlético Madrid (2-2) gaan de Rotterdammers zelfs aan de leiding in hun groep. Over twee weken staat de return van dit tweeluik met Lazio op het programma in Italië en dan gaan we de beslissende fase van poule in. Aanstaande zondag staat Feyenoord alweer een lastige wedstrijd te wachten. De Rotterdammers komen dan namelijk in actie in Enschede uit bij FC Twente.

Bekijk in onderstaand fragment het gesprek met Castricum over zijn avond bij Feyenoord.