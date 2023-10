De Boer denkt te weten wat Van Gaal 'diep in zijn hart' wil met Steijn

Ronald de Boer vindt het niet vreemd dat Maurice Steijn het vertrouwen van Louis van Gaal voelt, zo zegt de oud-voetballer in een interview met De Telegraaf. De 49-jarige trainer staat onder grote druk nu Ajax in een crisis verkeert die zijn weerga niet kent.

Ajax verloor zondag met 4-3 van FC Utrecht, waardoor de grond onder de voeten van Steijn nog heter is geworden. Het is aan Van Gaal om een besluit te nemen over de toekomst van de huidige trainer. "Ik denk dat hij in principe achter hem staat. Vergeet niet dat hij het in 1991 in het begin ook heel moeilijk had als trainer van Ajax", begint De Boer.

De crisis is nu echter wel dieper dan toen, stelt De Boer. "Wij verloren vroeger ook weleens. Maar dan had de tegenstander twee keer op doel geschoten, vlogen die ballen er allebei in en zaten wij totaal gedesillusioneerd in de kleedkamer, omdat we negentig minuten oppermachtig waren geweest. Nu is elke wedstrijd een loterij, voor mij echt billenknijpen, omdat elke tegenstander minimaal zes kansen krijgt."

De Boer ziet Ajax niet snel heel grote stappen maken, al vindt hij het wel lastig om Steijn als schuldige aan te wijzen. "Die beoordeling is aan Louis, die zeker zal laten meewegen met welk materiaal er nu moet worden gewerkt. In 1991 had Van Gaal een jonge talentvolle groep, waar hij toekomst in zag. Steijn moet het doen met een selectie die niet de zijne is. Ajax heeft een veel te groot risico genomen door twaalf spelers aan te trekken, waarvan het nog maar gissen is of zij uiteindelijk goed genoeg zijn."

Ajax trok afgelopen zomer twaalf spelers aan, van wie weinigen tot nu toe een positieve indruk maken. "Ik vraag me echt af wie van de aankopen het Ajax-jasje uiteindelijk past. In de tweede divisie of bij laagvliegers presteren, is heel iets anders dan er direct moeten staan bij Ajax, waar het tempo veel hoger is en de druk vele malen groter. En dertig meter vooruit of dertig meter achteruit verdedigen is ook een verschilletje. Daar lijkt Sven Mislintat op de transfermarkt allemaal aan te zijn voorbijgegaan. Louis zal ook vinden dat je dat Maurice niet kunt aanrekenen, denk ik. En dus zal hij hem diep in zijn hart de tijd willen geven, want geduld was voor hem ruim dertig jaar terug ook cruciaal."