Derksen direct gecorrigeerd na delen theorie over burn-out Huntelaar

Johan Derksen denkt te weten waarom Klaas-Jan Huntelaar met een burn-out kampt. Ajax maakte vrijdag bekend dat de technisch manager zich ziek heeft gemeld en zijn taken voorlopig neerlegt.

Volgens Derksen vloeit de burn-out van Huntelaar voort uit 'onvrede en ergernis'. "Kijk, die jongen heeft alle kennis die je moet hebben voor zijn vak. Dan komt er een Duitser (voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat, red.) die hem helemaal buitensluit en allemaal verkeerde deals maakt, terwijl hij bij Jong Ajax moet zitten", zegt Derksen aan tafel bij Vandaag Inside.

Hélène Hendriks gaat niet mee in de theorie van Derksen. "Ik kan me niet voorstellen dat je dit naar buiten brengt, terwijl je eigenlijk ontevreden bent. Dat geloof ik niet. Ik denk dat het gewoon een burn-out is", aldus Hendriks, die uitlegt dat er meerdere redenen zijn waarom iemand een burn-out kan krijgen. "De druk bij Ajax is hoe je het ook wendt of keert, in welke functie dan ook, hoog."

Derksen is ervan overtuigd dat de ziekmelding van Huntelaar te maken heeft met zijn veranderde rol bij Ajax. "Als je qua karakter een binnenvetter bent, die ellende komt in je en je vertelt de huisarts dat je de weg kwijt bent, dan constateert die man dat je een burn-out hebt. Effetjes ertussenuit", zegt Derksen, die gecorrigeerd wordt door Hendriks. "Een burn-out is er niet even tussenuit. Dat is echt wel heftig, hoor. Daar kun je zo veel klachten bij krijgen. Er wordt niet zomaar gezegd: je hebt een burn-out. Het is een ziekte van deze tijd en dat is ook heel logisch, want er zijn veel meer keuzes en de lat wordt hoog gelegd."