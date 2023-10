Driessen verdenkt Steijn van sabotage: 'Dat gaat er bij mij niet in'

Valentijn Driessen heeft sterk het idee dat Maurice Steijn een breuk met Ajax heeft geprobeerd te forceren door het vertrek van zowel Hedwiges Maduro als Steven Berghuis te eisen. Dat de inmiddels vertrokken trainer zich verraden voelde door het tweetal, kwam deze week naar voren in een reconstructie van De Telegraaf over de laatste dagen van Steijn in dienst van Ajax.

Steijn was volgens Mike Verweij niet een van de bronnen voor deze reconstructie. "We doen het eigenlijk nooit, maar het leek ons in dit geval wel handig om er een soort verantwoording bij te zetten. We hebben vijftien mensen gesproken en de tekst ook voorgelegd aan Maurice Steijn. Hij was niet een van de vijftien. Hij wilde er niet op reageren", aldus Verweij in de podcast Kick-off. "Mensen zeggen, en Berghuis suggereerde het ook, dat dit één op één uit de koker van Maurice Steijn komt. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Zo'n verhaal breng je als je het vanuit heel veel verschillende kanten hoort. Een heleboel verhalen en een heleboel puzzelstukjes werden door meerdere mensen bevestigd. Dan kom je tot zo'n reconstructie."

Verweij schreef de reconstructie samen met Driessen. "Ik heb wel sterk het idee, maar dat hebben we niet boven water kunnen krijgen, dat Maurice Steijn dit bewust heeft gedaan. Als je vraagt om de sterspeler die vijf of zes miljoen euro waard is en de assistent-trainer die voor zes ton is weggehaald bij Almere City en een dik contract heeft gekregen, dan kun je niet verwachten dat een bestuur van Ajax zegt: wij kiezen voor de trainer die nauwelijks punten haalt en geen elftal kan neerzetten. Dat gaat er bij mij niet in. Dat wist Maurice Steijn ook. Hij loopt lang genoeg mee in de voetballerij om te weten dat Ajax nooit aan die eis zou voldoen, dus ik heb wel sterk het idee dat hij dit erin heeft gebracht om toch op de een of andere een breuk te forceren. Als hij zelf die breuk had veroorzaakt door te zeggen: ik stap op. Dan sta je qua afkoopsom niet sterk. Ik heb het idee, en dat hebben we niet uit de gesprekken kunnen opmaken, dat hij dit bewust zo heeft gespeeld."

Driessen gelooft wel dat Steijn zich verraden voelde door Maduro en Berghuis. "Maar hij had ook kunnen zeggen: ik ga door met Maduro en Berghuis, maar ik ga ze op een andere manier gebruiken. Ik denk dat hij voor zichzelf het idee had: ik krijg deze trein niet meer op gang, dus dan moet ik weg. De straatvechter die hij was met Sven Mislintat, blijft hij. Er gaan dan wel mensen met hem mee die naar zijn inzicht aan zijn stoelpoten hebben gezaagd."

De reconstructie werd door De Telegraaf voorgelegd aan Steijn. "Hij wilde niks bevestigen of ontkennen. Hij heeft de tekst wel gelezen, maar wilde gewoon niet reageren. Steijn kon dus door. Wat we wel proefden, is dat hij begon te twijfelen. Ik denk dat die twijfel er zondagavond al is geweest en hij maandagochtend heel erg verbaasd was dat hij nog zo veel vertrouwen van Van Gaal kreeg. En toen heeft hij misschien dit wel gebruikt om alsnog de breuk te forceren", aldus Verweij. "Het kan ook gewoon zo zijn dat hij zo veel twijfel had en dacht: ik ben nu al de slechtst presterende trainer van Ajax ooit. De wedstrijden tegen Brighton en Ajax zouden zijn statistieken niet veel beter maken."