Driessen wekt grote verbazing met transfertip aan Ajax: ‘Serieus?!’

Valentijn Driessen denkt dat Ajax er goed aan zou doen om terug te halen naar Amsterdam. vertelde na afloop van de wedstrijd tegen PSV (5-2 verlies) dat hij graag versterkingen ziet op ‘cruciale posities’. Driessen denkt dat Blind de aangewezen persoon hiervoor is.

“Een oud-Ajacied terughalen? Daley Blind”, reageert de chef voetbal stellig in Kick-off van De Telegraaf. “Serieus?!”, reageert presentator Pim Sedee enigszins verrast. “Je hebt rust van achteruit nodig. Dan heb je de opbouw en organisatie achterin weer op orde. Dat is het belangrijkste. Maar dat heb je met Blind, dat heeft hij wel. Ik zou voor Blind kiezen”, antwoordt Driessen.

Van den Boomen gaf na afloop van de wedstrijd tegen PSV dus aan dat hij in de winterstop graag een aantal versterkingen naar Ajax ziet komen. Die versterkingen zullen ongetwijfeld goed van pas komen, want de Amsterdammers staan momenteel op een historische laatste plaats in de Eredivisie. “Maar dan moet je altijd in de as spelers aantrekken”, vindt Driessen.

“Dan heeft hij (Van den Boomen, red.) het ook over zijn eigen positie. Hij maakt het er wel makkelijk vanaf en doet of alles buiten hem om is gegaan, maar hij stond ook gewoon nog in de tweede helft op het veld. Hij nam het zaakje ook niet bij de hand. Ik vond hem na afloop wel erg makkelijk iedereen de schuld geven”, sluit de journalist af.