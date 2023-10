El Ahmadi 'vloekt in de kerk' met idee om crisis bij Ajax op te lossen

Ajax doet er goed aan om een 5-3-2-formatie te overwegen, denkt Karim El Ahmadi. De Amsterdammers spelen traditioneel in 4-3-3, maar zijn dit seizoen in defensief opzicht bijzonder kwetsbaar. Een systeemwijziging zou uitkomst kunnen bieden.

Trainer Maurice Steijn kondigde na de 1-2 nederlaag tegen AZ aan binnenkort in gesprek te gaan met Louis van Gaal, de nieuwe adviseur van de Raad van Commissarissen. Van Gaal koos bij het Nederlands elftal voor 5-3-2 op de WK’s van 2014 en 2022.

Artikel gaat verder onder video

“Het loopt nu al acht à negen wedstrijden niet goed, dan zal de druk ook op de trainer komen”, voorspelt El Ahmdi zondagavond bij Dit was het Weekend. “Als je zoveel kansen weggeeft als team, vind ik dat je misschien wel wat verdedigender moet gaan spelen. Het is gek dat ik het zeg, en het is helemaal geen Ajax-voetbal, maar ik zou misschien met vijf verdedigers gaan spelen. 5-3-2 zou ik wel overwegen bij Ajax. Want verdedigend is Ajax op dit moment misschien niet beter dan Volendam.”

Presentator Milan van Dongen zegt dat 5-3-2 bij Ajax hem een utopie lijkt en dat het ‘vloeken in de kerk’ is. El Ahmadi antwoordt: “Maar Louis van Gaal is wel adviseur daar. Die heeft ook zo gespeeld bij het Nederlands elftal. En het probleem bij Ajax is toch wel de verdediging. Met 5-3-2 zou je Bergwijn en Brobbey voorin kunnen zetten en een speler als Ávila, die bij Boca Juniors ook in een driemansverdediging stond, zou dan verdedigend misschien een stuk beter staan. Maar ik ben de trainer niet.”

Kenneth Perez vindt dat ‘de verdediging’ niet per se het enige probleem is. “Je ziet dat de vijf voorste naar voren willen rennen en de vijf achterste naar achteren. Dan krijg je zo’n gat op het veld. Het is de taak van de trainer om er een lijn in te krijgen: of je gaat met z’n allen naar voren, of met z’n allen naar achteren of in het midden. 5-3-2 hoeft van mij niet, maar je moet wel zorgen dat de linies goed op elkaar zijn afgestemd.”