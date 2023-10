FC Twente geeft comfortabele voorsprong in derby tegen Heracles weg en lijdt duur puntenverlies

Heracles en FC Twente hebben in een vermakelijke derby gelijkgespeeld. In Almelo stond bij rust nog 0-2 voor de Tukkers door doelpunten van en , maar in de tweede helft kwamen de Heraclieden sterk terug door doelpunten van invallers Mario Engels en Sven Sonnenberg.

Na een jaar van afwezigheid stond de Twentse derby weer op het programma. FC Twente ging met een goed gevoel naar Almelo, want in de laatste drie competitiewedstrijden werd er gewonnen en incasseerden de Tukkers geen tegengoal. Heracles verloor de laatste wedstrijd voor de interlandbreak met 4-0 van Go Ahead Eagles en kende dus geen goede generale.

In de wedstrijd tegen FC Twente kon Heracles ook geen potten breken, want het keek al na elf minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Jannes Wieckhoff gooide zijn inworp recht in de voeten van Manfred Ugalde. De spits zag Rots vrijstaan en de buitenspeler schoof de bal keurig in de linkeronderhoek. Na een halfuur verdubbelde FC Twente de score door een doelpunt van Steijn. De middenvelder kreeg de bal op aangeven van Alfons Sampsted en werkte goed binnen.

Na de rust kwam Heracles wat feller uit de kleedkamer en kreeg het een gelijk kans. Anas Ouahim kopte op aangeven van Ruben Roosken op de paal en even later kreeg de middenvelder nog een kans. Een voorzet werd net naast gewerkt. Toch kreeg Heracles wat het verdiende met een doelpunt van Engels. Thomas Bruns gaf goed voor op de aanvaller en die werkte na een goede aanname knap binnen. De spanning was weer volledig terug in de wedstrijd.

Heracles bleef pushen en dat resulteerde ook nog eens in de gelijkmaker van invaller Sonnenberg. Abdenego Nankishi ging rap zijn man voorbij en gaf de bal voor op de gelegenheidsspits. De normaliter centrale verdediger kon voor een leeg doel binnenwerken.

Daarna werd er niet meer gescoord en leed FC Twente duur puntenverlies in deze derby. De ploeg van Joseph Oosting had nog boven Feyenoord op een derde plek kunnen staan, maar nu moet het team de Rotterdammers toch voor laten gaan. Heracles stijgt een plekje en staat nu op een zevende plek boven Sparta Rotterdam.