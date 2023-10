Grote zorgen om FC Utrecht: 'Dat zeiden ze ook bij Twente en Groningen'

FC Utrecht staat na zeven wedstrijden op een teleurstellende zeventiende plaats in de Eredivisie. Clubicoon Ton du Chatinier, in het verleden zowel speler als trainer van de Domstedelingen, maakt zich dan ook grote zorgen en sluit zelfs niet uit dat de ambitieuze club dit seizoen kopje onder gaat.

Al na vier speelronden viel dit seizoen het doek voor trainer Michael Silberbauer in Utrecht. De Deen pakte daarin geen enkel punt met zijn elftal en kreeg daarvoor al vroeg de rekening gepresenteerd. Met Ron Jans kwam vervolgens een ervaren opvolger; hij coachte Utrecht bij zijn debuut direct naar drie punten tegen promovendus Heracles Almelo. De wedstrijden daarna, tegen NEC en Almere City, gingen echter opnieuw verloren.

Du Chatinier ziet het met lede ogen aan. "Het kan niet gebeuren. FC Utrecht kan niet degraderen. Nou, dat zeiden ze eerder ook bij FC Twente en FC Groningen. Het kan dus wél. Ik maak me enorme zorgen", zegt hij in gesprek met Voetbal International. Wat Du Chatinier betreft gaat de club deze winter dan ook de markt op om de selectie in balans te brengen: "De enige manier om dit nu om te draaien is om in de winter gerichte versterkingen te doen. Ervaren spelers, geen jongens van 21 of 22 jaar", adviseert hij.

Het spelersbeleid is in Utrecht al jaren in handen van Jordy Zuidam, de technisch directeur moet het inmiddels bij een deel van de aanhang ook ontgelden. Du Chatinier heeft daar alle begrip voor: "Deze selectie zit niet goed in elkaar en die heeft Jordy Zuidam samengesteld. Ik vind Jordy een aardig ventje, zeker. Hij heeft het ook goed gedaan met een paar uitgaande transfers. Maar nu is het gewoon een pleuriszooi." Toch is het nog maar de vraag of Zuidam daadwerkelijk voor zijn baan moet vrezen: "Ik denk dat het tijd is om een andere technisch directeur aan te stellen. Ja, nu. Waarom zou je nog wachten? Dan lees ik in een interview dat Frans van Seumeren Jordy als z’n zoon beschouwt. Dat maakt het alleen maar lastiger. Frans moet niet te veel als supporter denken. Hij moet doen wat goed is voor de club", aldus Du Chatinier.