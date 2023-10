Jan van Halst ontsloeg eerder een trainer na acht speelrondes en dat liep dramatisch af

Jan van Halst nam maandagavond als algemeen directeur van Ajax afscheid van trainer Maurice Steijn en dat is de tweede keer in zijn loopbaan dat hij een trainer ontslaat. Dat deed Van Halst in zijn tijd bij FC Twente namelijk ook, maar dat liep slecht af. In dat seizoen degradeerden de Tukkers naar de Keuken Kampioen Divisie.

Van Halst was in 2018 actief als technisch directeur bij FC Twente, maar zijn periode bij de club uit Enschede werd alles behalve een succes. Na acht speelrondes nam Van Halst afscheid van hoofdtrainer René Hake bij FC Twente, waarna Gertjan Verbeek werd aangesteld als trainer. Beter ging het toen niet, want FC Twente gleed onder leiding van Verbeek alleen maar verder af in de Eredivisie. Uiteindelijk werd ook Verbeek op non-actief gezet, waarna Van Halst zelf ook het veld moest ruimen.

De huidige algemeen directeur van Ajax werd destijds verantwoordelijk gehouden voor het samenstellen van de selectie, die niet goed genoeg was om in de Eredivisie te blijven. Het is voor Ajax te hopen dat de keuze van Van Halst om afscheid te nemen van Steijn beter uitpakt dan de keuzes van Van Halst in zijn tijd als technisch directeur bij FC Twente.