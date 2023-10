Jeremie Frimpong laat zich uit over afmelding bij Jong Oranje: 'Als ik nu terugkijk...'

Het Nederlands elftal beleeft een nu al turbulente aanloop richting de kraker tegen Frankrijk van vrijdagavond. Ronald Koeman kan in het belangrijke EK-kwalificatieduel geen beroep doen op onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Memphis Depay. Tegenover de afwezigheid van de ‘grote’ namen, staat de rentree van . De rappe vleugelverdediger behoorde vorig jaar al tot de WK-selectie van Louis van Gaal, maar moet zijn debuut in Oranje nog maken. In juni meldde hij zich nog af voor het EK met Jong Oranje.

Het Nederlands elftal en Frimpong, het blijft een apart verhaal. De snelle wingback maakt al geruime tijd veel indruk bij Bayer Leverkusen, maar wacht dus nog altijd op zijn eerste opwachting in Oranje. Dat ligt grotendeels aan zichzelf. Frimpong had zich een paar maanden geleden moeten melden bij Jong Oranje ter voorbereiding op het EK Onder-21, maar meldde zich af bij toenmalig bondscoach Erwin van de Looi. De speler van Bayer Leverkusen zag het na een geweldig seizoen in Duitsland niet zitten om uit te komen voor Jong Oranje in plaats van het grote Oranje, dat in juni in eigen land de finaleronde van de Nations League speelde.

Zijn afmelding bij Jong Oranje werd hem niet in dank afgenomen door Koeman. De bondscoach strafte Frimpong door hem niet te selecteren voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland in september. Nu is hij er dus wel bij. In gesprek met OnsOranje blikt hij terug op de afgelopen periode. “Natuurlijk, het is een geweldig gevoel om voor je land te spelen. Dus ja, ik heb er zin in. Als ik terugkijk, de afmelding voor Jong Oranje. Het was niet goed van me”, is Frimpong eerlijk. “Het was niet het beste idee. Nu wil ik graag vooruitkijken, me focussen op wat er gaat goed en het team zo goed mogelijk helpen.”

Of Frimpong in de kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland daadwerkelijk aan speeltijd gaat toekomen, zal moeten blijken. Met Denzel Dumfries is de concurrentie op de rechterflank niet gering. Maar op basis van zijn optredens bij Bayer Leverkusen kan Koeman eigenlijk niet meer om Frimpong heen. In tien wedstrijden in alle competities was hij al goed voor vier doelpunten en vier assists voor de huidige koploper van de Bundesliga. “Ons team doet het nu heel goed. Maar je weet hoe voetbal werkt, je kunt niet hoogmoedig worden. We zijn nog niet halverwege, dus we moeten gewoon doorgaan”, stelt Frimpong. “De Bundesliga is een hele goede competitie, vooral voor jonge spelers. Ik denk dat ik me goed ontwikkeld heb. Ik heb natuurlijk ook een goed team met coaches en staf, die ons helpen. Maar wat ik zei, je moet consistent blijven.”