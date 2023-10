Luuk de Jong weet het zeker: 'Dat wordt de beste verdediger ter wereld'

denkt dat de beste verdediger ter wereld wordt. Als speler van Sevilla maakte de 33-jarige spits voor het eerst kennis met de sterkhouder van FC Barcelona. Daarna leerde hij in Catalaanse dienst de Uruguayaan kennen als teamgenoot.

Gedurende zijn carrière vocht De Jong de nodige clashes uit met topverdedigers. Op verzoek van het Algemeen Dagblad maakt hij een top-vijf. Duels met Lucio, Stefan de Vrij, Giorgio Chiellini en Sergio Ramos waren voor de aanvaller van PSV memorabel. "Als laatste noem ik graag Ronald Araújo. Iemand van de nieuwe generatie. Toen ik bij Sevilla speelde, maakte hij in een wedstrijd tegen ons zijn debuut voor Barcelona. Ik dacht meteen: dit is een wereldtopper in wording."

Araújo bezit volgens De Jong alle kwaliteiten om uit te groeien tot één van de beste verdedigers van zijn tijd. "Ik dacht meteen: dit is een wereldtopper in wording. Hij was toen net 20 jaar. Uruguayaan, snel, sterk, ook goed aan de bal. Hij is nu 24 en wordt de beste verdediger ter wereld voor de komende tijd."

In het seizoen dat De Jong op huurbasis uitkwam voor Barcelona, leerde hij Araújo kennen. "Een leuke, positieve jongen. Hij werd door Xavi bij Barça bewust rechtsback gezet tegen Real Madrid om Vinícius Júnior af te stoppen. Had-ie Vinícius in zijn broekzak, hè! Nee, contact hebben we niet meer, dat verwatert."