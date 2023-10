Maarten Wijffels stoort zich voorafgaand aan Nederland - Frankrijk aan één ding en doet dringende oproep

staat in het middelpunt van de belangstelling na zijn optreden voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De vleugelverdediger verscheen voor het eerst aan de aftrap in het Oranjeshirt en bekroonde een uitstekend debuut met een fraaie treffer. Hartman ontvangt veel complimenten voor zijn spel, maar er klinkt ook kritiek op de Feyenoord-verdediger. Maarten Wijffels hoopt dat hij zich maandagavond voorafgaand aan de cruciale wedstrijd tegen Griekenland anders opstelt tijdens het volkslied.

Het was een opmerkelijk beeld vrijdagavond, enkele minuten voor de aftrap in de Johan Cruijff ArenA. Het Wilhelmus wordt door de meeste Oranje-internationals al niet luidkeels meegezongen, maar Hartman besloot zelfs geen enkel woord mee te zingen. In plaats daarvan stond de debutant uitgebreid op een stukje kauwgum te kauwen en een beetje om zich heen te kijken. Wijffels hoopt dat Hartman het maandagavond, mocht hij wederom aan de aftrap verschijnen, anders aanpakt.

Artikel gaat verder onder video

“Het is ook een mooi ventje. Als je hem hoort praten ook. Dat was al na het kampioenschap met Feyenoord, dat hij met tranen in zijn ogen stond te vertellen over al die mensen die waren gekomen en dat hij uit de jeugdopleiding kwam”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Dat is allemaal prachtig. Er is wel één dingetje dat we eigenlijk niet hebben gevraagd aan Koeman op de persconferentie, maar bij deze dan toch: let iemand even op dat Hartman niet weer kauwgom kauwend bij dat volkslied staat. Want dat zag er zó ongeïnteresseerd uit. Je staat daar, vertegenwoordigt je land en dan sta je daar asociaal kauwgum te kauwen. Dat zag er écht niet uit”, aldus de verslaggever.

Dat Hartman tijdens het volkslied op een stuk kauwgum stond te kauwen, bleef vrijdagavond al niet onopgemerkt bij de kijkers thuis. Op X zorgde de houding van de verdediger voor veel verbaasde en verontwaardigde reacties. “Hartman zingt niet mee en zit een kauwgom te herkauwen tijdens het volkslied. Meteen wisselen”, werd bondscoach Koeman onder meer geadviseerd. Gelukkig voor Hartman maakte hij tijdens de wedstrijd veel goed. De verwachting is dat hij maandagavond tegen Griekenland wederom in de basis begint.