Maurice Steijn moet een wijziging doorvoeren bij Ajax: 'Hij zou meer kansen moeten krijgen'

zou meer kansen moeten krijgen in het eerste team van Ajax. De Georgiër werd deze zomer met veel bombarie binnengehaald door de Amsterdammers, maar onder Maurice Steijn komt de middenvelder annex aanvaller vooralsnog niet in de plannen voor. Volgens (oude) bekenden van Mikautadze verdient hij meer steun.

“Hij zou meer kansen moeten krijgen. Als Georges niet het vertrouwen van de trainer voelt, is hij niet op zijn best”, stelt algemeen directeur Philippe Gilis van RFC Seraing van Voetbal International over Mikautadze, met wie hij eerder succesvol samenwerkte in België. “Hij móet het vertrouwen van de trainer hebben om te kunnen presteren.”

Artikel gaat verder onder video

Dries Wuytens, die samenspeelde met Mikautadze, had hetzelfde idee. "Ik had verwacht dat hij meer zou gaan spelen bij Ajax, omdat je in de Nederlandse competitie meer ruimte krijgt dan in België. Hier zitten ze er altijd korter op. In Nederland zou hij zijn acties en snelheid nog beter kunnen gebruiken. Het verbaast me wel dat hij het in Nederland moeilijk heeft.'

Oud-Ajacied Shota Arveladze had ook verwacht dat Mikautadze ‘meteen een basisplaats zou krijgen bij Ajax’. “Mikautadze kan scoren, dat heeft bij de nationale ploeg wel laten zien. Vier goals tegen Thailand, ook nog eens historisch. Sommigen zeggen dat het ‘maar’ Thailand is, maar over de manier waarop kun je niets zeggen”, stelt de voormalig aanvaller.

“Mikautadze is een speler die zijn eigen wedstrijd speelt en niet afhankelijk is van de teamprestatie”, vervolgt Arveladze. “Een beetje als Luis Suárez, die uit het niets iets kan creëren. Een doelpunt maken vanuit een hoek van waaruit je normaal gesproken niet kunt scoren. Ik kan me niet herinneren dat Ajax in het verleden zulke spelers had.”

Ondanks zijn beroerde start, kan het nog goedkomen voor de voetballer bij Ajax, weet Arveladze. “Hij beweegt snel en slim, rent veel en kan daardoor een plaag voor de verdediging zijn. De Franse competitie is niet gemakkelijk, maar bij Ajax is de druk natuurlijk groter. Mikautadze is goed in het maken van doelpunten en zal dat ook bij Ajax nog genoeg gaan doen.”