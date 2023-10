is de afgelopen week niet gebeld door Louis van Gaal, die sinds kort de Raad van Commissarissen van Ajax adviseert over voetbaltechnische zaken. Praten over zijn oude club is iets wat de 33-jarige Blind op dit moment überhaupt liever niet doet.

Waar Ajax zich in een diepe crisis bevindt, gaat het Blind voor de wind bij Girone. Of dat als een revanche op de Amsterdamse club voelt? "Ik heb me voorgenomen daar niets meer over te zeggen. Ik heb ook geen behoefte om verder in te gaan op de huidige situatie bij de club. Iedereen weet dat ik een Ajacied ben. Ik vind er wat van hoe het nu gaat, maar daar laat ik het bij. Nee, Louis van Gaal heeft me niet gebeld nu hij bij Ajax adviseur geworden is", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Sinds deze zomer komt Blind uit voor Girona, dat op een verrassende tweede plaats staat in de Spaanse competitie. De club was al geïnteresseerd in de Oranje-international toen hij na zijn Ajax-vertrek neerstreek bij Bayern München. "Toen ze hoorden dat ik niet verder ging bij Bayern, kwamen ze gelijk bij me terug. Ik had altijd het idee dat de Spaanse competitie bij me zou passen, meer dan de Engelse. In Engeland en Duitsland gaat het spel meer heen en weer, het ene team countert het andere team. In Spanje zit er meer opbouw in naar een aanval toe. Het wordt in Spanje niet vaak een tenniswedstrijd, om het zo te zeggen."

Girona won dit seizoen zeven van de negen competitiewedstrijden. Slechts één duel ging verloren. "En ik heb bijna alles gespeeld. Ook met de familie hebben we het heerlijk naar ons zin, dus ja, alles valt op zijn plek moment", stelt Blind, die de vraag krijgt of hij achteraf eerder voor Spanje had moeten kiezen. "Voor het leven zeker. Elke dag opstaan met een zonnetje. Maar ik ben nooit eerder dicht bij een Spaanse club geweest."