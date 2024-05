FC Groningen-supporter bedreigd en geïntimideerd op Marktplaats: 'Je kop moet eraf'

Een supporter van FC Groningen is op Marktplaats bedreigd omdat ze haar vier seizoenskaarten op dat platform te koop aanbood voor het afsluitende - en allesbeslissende - duel met Roda JC van komende vrijdag. De vrouw doet anoniem haar verhaal tegenover het Dagblad van het Noorden.

FC Groningen kan vrijdag rechtstreekse promotie naar de Eredivisie veiligstellen. Enkel een overwinning op Roda, dat als nummer twee de laatste speelronde ingaat, volstaat daartoe. Het gat tussen beide clubs op de ranglijst bedraagt nu drie punten, maar het doelsaldo is nipt in Gronings voordeel: +39 om +37. Bij een gelijkspel of een nederlaag moet het elftal van trainer Dick Lukkien dus via de play-offs proberen alsnog de terugkeer op het hoogste niveau af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

De allesbeslissende wedstrijd leeft enorm in Groningen, waar een run op toegangskaarten is losgebroken. Supporter M. moet de wedstrijd sowieso laten schieten vanwege een geplande vakantie, en bood haar vier seizoenskaarten daarom aan op Marktplaats. "Ik dacht: ach, wat zonde. Straks heb je vier lege plekken in het stadion bij dé wedstrijd. Laat ik ze op Marktplaats te koop aanbieden aan fans die er graag heen willen", legt de vrouw uit tegenover de lokale krant.

Al snel werden de verwachtingen van de supporter volledig overtroffen. "Wat er toen gebeurde had ik nooit gedacht. Het werd steeds gekker. De biedingen gingen van 300 naar 400, naar 1000, 1450 en zelfs geloof ik nog 1700. Ik dacht what the fuck? , hoe kan dit?" De biedingen bleken echter niet serieus, degenen die ze plaatsten maakten wel van de gelegenheid gebruik om de verkoopster te bedreigen en te intimideren, zo vertelt M.: "‘Wat denk je wel? Dat je zoveel geld kunt vragen voor zo’n kaartje’. ‘Je kop moet eraf’. ‘Ik hoop dat je in je geld stikt’. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik ben zelfs door een van die bieders uitgemaakt door ‘dikke vette Nazi’. Weer een ander zei ‘fucking idioot, weet je dat de driehoek –politie, Openbaar Miniserie en burgemeester– al is ingeschakeld en dat je wordt opgepakt en je kaarten worden geblokkeerd’."

Van geen kwaad bewust

Een publicatie van stadsblog Sikkom deed daarbij geen goed. "Er verschijnen kaartjes voor de wedstrijd op Marktplaats. En daar worden absurde bedragen voor geboden. Woekerprijzen, zo u wilt", valt onder meer te lezen in een artikel dat op zaterdag werd geplaatst. M. is zich echter van geen kwaad bewust: "Ik vroeg helemaal niets, ik had ze alleen maar te koop aangeboden." De vrouw besloot uiteindelijk haar advertentie maar weer te verwijderen." Gelukkig dreigen haar vier stoeltjes niet onbezet te blijven, aangezien er nog één geïnteresseerde is die wél serieus lijkt te zijn. "Kijk, ik hoefde helemaal niet zo’n hoog bedrag. De gewone man die graag heen wil kan dat ook niet betalen en biedt dat ook niet. Op Marktplaats zie je bij andere advertenties normale biedingen van 60 tot 100 euro per kaartje. Dat lijkt me wel redelijk."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.