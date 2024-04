FC Groningen presenteert nieuwe algemeen directeur: 'Hij past uitstekend in ons profiel'

FC Groningen heeft Frank van Mosselveld gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur. Van Mosselveld, die momenteel nog in die functie werkzaam is bij RKC Waalwijk, begint per 1 juli aan zijn nieuwe uitdaging en is daarmee de opvolger van Wouter Gudde. De voormalig profvoetballer van onder meer Willem II en RKC Waalwijk heeft in Groningen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029.

Voorzitter Jakob Klompien van de raad van commissarissen van FC Groningen toont zich erg gelukkig met de aanstaande komst van Van Mosselveld. “Frank past meer dan uitstekend in ons profiel. Hij kent als voormalig profvoetballer niet alleen de wetten van topsport, Frank heeft voor zijn jarenlange ervaring als algemeen directeur in het betaald voetbal inmiddels ook zijn sporen verdiend als bestuurder. Wij zijn dan ook blij dat we hem hebben weten te overtuigen voor FC Groningen te kiezen”, zo vertelt Klompien op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

FC Groningen gaat in een later stadium nader in op de keuze voor Van Mosselveld. De club bevindt zich nu in een sportief cruciale fase van het seizoen. FC Groningen degradeerde vorig jaar uit de Eredivisie en beleefde in de Keuken Kampioen Divisie een moeizame start, maar heeft de smaak inmiddels al een tijdje te pakken en is nog volop in de race voor rechtstreekse promotie. De ploeg van trainer Dick Lukkien bezet momenteel de derde plaats, met zes punten minder dan koploper Willem II en slechts drie op Roda JC. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

RKC Waalwijk

Met het vertrek van Van Mosselveld naar Groningen komt er een einde aan een bijna twintigjarig huwelijk tussen RKC en de voormalig profvoetballer. Van Mosselveld was bijna tien jaar als voetballer actief in Waalwijk, alvorens ruim negen jaar in andere functies werkzaam te zijn geweest. “Eerlijk gezegd ben ik nu vooral bezig met de belangrijke fase waarin we met RKC Waalwijk zitten. En natuurlijk ben ik ook blij dat ik over een tijdje deze stap kan maken. Ik zie het samen met mijn gezin als een mooie uitdaging, waarbij ik alles en iedereen rondom deze club enorm ga missen. Het was een prachtige en leerzame tijd en RKC Waalwijk zal voor altijd in mijn hart zitten”, zo zegt Van Mosselveld op de site van de Waalwijkers.

Waar FC Groningen dus strijdt om promotie, moet RKC juist nog alle zeilen bijzetten om ook volgend seizoen actief te zijn in de Eredivisie. Het elftal van coach Henk Fraser vindt zich momenteel terug op de zestiende plaats, die na 34 duels recht geeft op deelname aan de nacompetitie. De achterstand op nummer vijftien Excelsior is slechts één punt, terwijl de eerste rechtstreekse degradatieplaats met ‘maar’ vijf punten meer dan FC Volendam zeker nog niet uit zicht is. Het kan voor RKC dus nog alle kanten op. “Uiteraard gaat nu alle aandacht naar RKC Waalwijk en we hebben er zeker vertrouwen in dat we ons de laatste wedstrijden veilig kunnen spelen”, aldus Van Mosselveld.

🆕 Frank van Mosselveld vanaf volgend seizoen nieuwe algemeen directeur FC Groningen.



Van Mosselveld tekent voor vijf jaar en start op 1 juli bij de Trots van het Noorden.



➡️ https://t.co/2m8AwXDsYw#trotvanhetnoorden pic.twitter.com/159iPs5HTP — FC Groningen (@fcgroningen) April 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Motie van wantrouwen op komst bij Ajax: 'Enorme stap, drie mannen gaan sneuvelen'

Arno Vermeulen denkt dat nog eens drie kopstukken van Ajax op korte termijn kunnen sneuvelen.