‘De kans is groter dat Potter naar Feyenoord gaat dan naar Ajax’

Marcel van der Kraan denkt dat het waarschijnlijker is dat Graham Potter naar Feyenoord gaat dan naar Ajax. De Engelsman zou naar verluidt twijfels hebben bij de huidige organisatorische structuur van de Amsterdammers, terwijl hij in Rotterdam meer in een gespreid bedje zou komen.

Chef Telesport Van der Kraan denkt te weten dat Feyenoord vooral naar twee potentiële opvolgers van Arne Slot kijkt. "In mijn ogen zijn er twee kandidaten heel erg in beeld. Marino Pusic, people manager, ligt geweldig bij de spelers. Hij heeft in Nederland al op eigen benen gestaan, Champions League gespeeld met Shakhtar, het geweldig gedaan tegen FC Barcelona. Hij staat bovenaan in Oekraïne, maar zit natuurlijk bij een club die in een ongelooflijk moeilijk land actief is. Volgens mij is zijn familie nog hier. De zoon van Pusic speelt nog bij Feyenoord. Genoeg redenen dus om hem binnen te halen."

Artikel gaat verder onder video

Toch schat de journalist van De Telegraaf zo in dat Feyenoord ook andere namen op het lijstje heeft staan, waaronder één zeer saillante. "Feyenoord gaat nooit van één naam uit. Graham Potter maakt denk ik een grotere kans om naar Feyenoord te gaan dan naar Ajax. Die eerste club staat er veel beter op, is georganiseerd. Ik heb begrepen dat Potter zijn bedenkingen heeft over Ajax, omdat de organisatie van de club niet goed is op dit moment. Bij Chelsea is het fout gegaan, zijn volgende stap moet naar een club zijn die helemaal top is, in zijn ogen. En dat is Feyenoord."

Potter maakte furore in Engeland én buiten de landsgrenzen van zijn vaderland. "Bij Brighton speelde hij fantastisch aanvallend voetbal, daar is ook op voortgeborduurd. Brighton is groot geworden onder Graham Potter. Hij heeft ook een club in het buitenland, in Zweden, al eens onder zijn hoede gehad. Het is dus ook geen man die bang is om naar het buitenland te gaan." Toch staan niet alle signalen op groen, stelt Van der Kraan. "Ik denk alleen dat het grootste gevaar schuilt in Manchester United; als Erik ten Hag weggaat, dan gaat Potter liever naar United, denk ik."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.