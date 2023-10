Perez doet dringende oproep: 'Het begint mij de strot uit te hangen, we worden het lachertje van Europa'

Kenneth Perez hoopt dat de KNVB de regels rondom het staken van wedstrijden zo snel mogelijk gaat veranderen. De analist van ESPN vindt dat er met het huidige beleid van de KNVB voor gezorgd wordt dat Nederland het lachertje van Europa wordt.

"In het begin was ik echt voor, want de doelmonden lagen vol met bekers", begint Perez in het programma Voetbalpraat van ESPN. "Maar het begint me nu de strot uit te hangen, dat we voor zo'n klein dingetje wedstrijden gaan staken", zegt Perez, die op weinig buitenlandse velden hetzelfde beleid ziet voorkomen: "We worden een beetje het lachertje van Europa."

Perez vervolgt: "Ik heb begrepen dat de werkgroep bij de KNVB zegt dat ze dit willen blijven handhaven. Ik denk dat dit echt weer bekeken moet worden. Wat zijn nou hoofdzaken en wat zijn nou bijzaken?", vraagt Perez zich hardop af. "De spelers komen nu ook in opstand", doelt hij op spelers van FC Utrecht en Ajax die bij de scheidsrechter vroegen of de wedstrijd zondag gewoon uitgespeeld kon worden. "Dit heeft geen enkele zin", besluit de analist.