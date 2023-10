Perez doet speciaal verzoek bij ESPN om een wedstrijd te mogen bijwonen

zou graag bij een thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles aanwezig zijn als analist. De voormalig middenvelder blijft meestal in de studio of wordt ingezet bij grote wedstrijden - zo was hij zondagmiddag aanwezig bij Ajax tegen AZ - maar zou ook graag de sfeer in De Adelaarshorst willen meemaken.

Go Ahead heeft vooralsnog de maximale score in thuiswedstrijden: FC Volendam (4-1), sc Heerenveen (3-2), Fortuna Sittard (3-0) en Heracles Almelo (4-0) werden allemaal geklopt. “Ik hoop dat ik een keer ingedeeld word bij Go Ahead, want dat is toch heel erg smullen om naar te kijken. De energie die zij leveren… Het blijft me elke keer verbazen”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend.

Artikel gaat verder onder video

“Als je een seizoenkaart hebt, word je daar op je wenken bediend”, vervolgt de analist. “Individueel zijn het niet supergoede spelers, maar ze leggen veel energie in de wedstrijd en het samenspel is volop aanwezig, de spelers zijn met elkaar bezig. Daardoor kunnen individuen ook uitblinken en lijken de spelers veel beter dan ze eigenlijk zijn.”

Perez somt wat statistieken op: Go Ahead scoorde in de laatste vijf thuisduels minstens drie keer en verloor slechts een van de laatste achttien thuisduels in de Eredivisie. “Maar: hoe lang gaat dit standhouden? Ze hebben de meeste schoten tegen in de Eredivisie, zeventien meer dan nummer twee Sparta. Dat is toch een heel opvallende statistiek? Misschien hebben ze tot nu toe wat geluk gehad of komt het door de keeper. Ik schrok wel van die statistiek.”

De eerstvolgende thuiswedstrijd van Go Ahead is op 22 oktober tegen Sparta Rotterdam.