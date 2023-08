Kenneth Perez schrikt zich rot: 'Twintig kilo aardappelen op zijn rug, hij is niet vooruit te branden'

Marciano Vink en Kenneth Perez vinden het middenveld van Feyenoord minder sterk dan vorig seizoen. Het gemis van aanvoerder Orkun Kökçü hakt erin, zo stellen de analisten van ESPN in het programma Dit was het Weekend.

De mate waarin Kökçü wordt gemist is 'ongelooflijk', zegt Vink. "Dat is iemand die echt een aanjager was. Of het nou goed of slecht ging, hij stond altijd aan. Dat heeft hij zichzelf aangeleerd en Arne Slot heeft hem ook bijgebracht dat hij te allen tijde het aanvoerderschap moet uitdragen. Elke wedstrijd gaf hij honderd procent. Wat hij vorig seizoen bracht, was een bepaalde drive die ik met name in de eerste helft miste vandaag. Op een gegeven moment hadden ze het iets beter onder controle met tien man."

Perez stipt aan dat Feyenoord er simpelweg nog achter moet komen hoe het middenveld het beste zal renderen. "Het eerste station in de opbouw, Kökçü, is weg. De rol van Wieffer wordt anders. Als je hem nu ziet voetballen in zijn laatste twee wedstrijden, is het alsof je een heel andere speler ziet. Hij is zich niet helemaal bewust van wat hij moet doen, ballen springen onder z'n voet, twintig kilo aardappelen op zijn rug, hij is niet vooruit te branden. Het is totaal niet de Wieffer die we vorig jaar hebben gezien."

Wieffer erkende zelf na het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard dat hij 'nog niet de Mats van vorig jaar' is. "Het loopt gewoon niet. Ik val over de bal heen en dat soort dingen. Ik weet niet waar het aan ligt, maar de afgelopen wedstrijden is het gewoon niet goed genoeg", zei Wieffer. "Ik speel iets anders dan vorig jaar, daar moet ik heel erg aan wennen. Op het laatst speelde ik iets meer als nummer zes en dat bevalt mij ook beter."