Kenneth Perez is geschrokken van de opbouw van Ajax in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2) van zaterdag. Het veldspel van de ploeg van Maurice Steijn was veel te traag, merkt de analist zondagavond op bij Dit was het Weekend.

"Wat ik nu laat zien, is onder voorbehoud van hoe moeilijk de omstandigheden waren", maakt Perez duidelijk, alvorens beelden te tonen die in zijn optiek aantonen dat de opbouw van Ajax onder de maat was. "Gisteren wat Hato de beste man van Ajax. Het gaat ook niet altijd snel, maar hij laat de bal wel lopen. Dat is wat zijn medespelers niet doen."

Artikel gaat verder onder video

Perez toont een fragment uit de 35ste minuut, als Devyne Rensch aan de bal komt rond de middenlijn. Hij treuzelt aan de bal en laat na om Branco van den Boomen aan te spelen. "Hij stopt de bal, blijft kijken, kijkt totaal niet naar de opties. Haal hem even terug naar rechts, speel Branco van den Boomen aan, dan speel je mensen weg! Dan kan je door."

© ESPN

In plaats daarvan kiest Rensch in een druk gebied voor een pass richting Steven Bergwijn door de as van het veld. Die pass wordt onderschept. "Hij heeft geen enkel idee wat hij moet doen in balbezit. Dan is het handig als je in beweging blijft."

Ook op de linkerflank ging het vaak mis. "Bij Salah-Eddine heb ik het gevoel dat hij niet gelooft dat hij Ajax-speler is. Hij speelt echt zonder enig zelfvertrouwen", aldus Perez, die daarna een fragment laat zien van zijn vervanger Owen Wijndal, die aan de zijlijn te lang wacht om Bergwijn aan te spelen. "Kom op man! Doe het in één keer! Techniek hebben jullie toch zat? Nee, elke bal moest eerst worden aangenomen. Als je dat doet, duurt het een eeuwigheid."