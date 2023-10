Kenneth Perez ziet één speler van Feyenoord die níét meekan op topniveau

Kenneth Perez is niet onder de indruk geraakt van het optreden van in de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Feyenoord. De middenvelder bewees volgens Perez niet dat hij op het allerhoogste niveau meekan.

Over het geheel bezien heeft Perez genoten van de wedstrijd. “Ik vond eigenlijk dat Atlético ook een goede wedstrijd speelde. Daarom was het echt een hoogstaande wedstrijd”, zegt hij donderdagavond bij ESPN. “Ik vond het heel goed en knap dat Feyenoord meekon in de intensiteit. Behalve één international, die vond ik weer tegenvallen: Mats Wieffer.”

Met name de handelingssnelheid van Wieffer viel tegen, vond Perez. “Die was zo traag. In de wedstrijd tegen Ierland duurde elke handeling ook een eeuwigheid bij hem. Nu was het ook een hoger niveau, dat vond ik een beetje tegenvallen. Om te beoordelen of iemand een hoger niveau aankan, kijk je toch wel naar de handelingssnelheid.”

Perez is evenwel positief verrast door het spel van Feyenoord. “Ik vond het een verrassing dat Feyenoord zo goed meekon. Ik had niet gedacht dat ze op het allerhoogste niveau zo dominant zouden zijn.” Tafelgenoot Marciano Vink zat minder verbaasd voor de tv. “Ik had niet gedacht dat ze zo dominant zouden zijn, maar ik had wel een fifty-fifty-wedstrijd verwacht, omdat ik Feyenoord best wel hoog heb zitten. Als je die fitheid week in, week uit kunt tonen – dat zie je sinds Slot er zit – dat is de sleutel om op dit niveau mee te kunnen.”