Van Hooijdonk strooit extra zout in de wonden bij Van der Vaart: 'Ik vind het klote voor jou'

Pierre van Hooijdonk heeft zondagavond in de uitzending van Studio Voetbal van de gelegenheid gebruikgemaakt om de draak te steken met Rafael van der Vaart. Laatstgenoemde baalt enorm van het feit dat zijn oude club Ajax onderaan staat in de Eredivisie. Van Hooijdonk, die er als oud-speler van Feyenoord ongetwijfeld (een beetje) om kan lachen, had daarom een rode lantaarn voor hem meegenomen.

Ajax-supporters vreesden de afgelopen dagen al het ergste. Als Ajax zondagmiddag zou verliezen bij PSV én FC Volendam zou winnen van Excelsior, dan was de laatste plaats een feit voor de recordkampioen van Nederland. Daar zag het er in eerste instantie niet naar uit. Ajax ging tegen alle verwachtingen in met een 1-2 voorsprong de rust in en Excelsior kwam op bezoek in Volendam op een 0-1 voorsprong. Maar rond de klok van half vijf was de nachtmerrie van elke Ajacied toch echt werkelijkheid geworden. De Amsterdammers verloren na een dramatische tweede helft met 5-2 van PSV, terwijl Excelsior eveneens na rust ten onder ging (3-1).

Artikel gaat verder onder video

Daardoor is Ajax de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. De achterstand op FC Volendam en FC Utrecht is weliswaar slechts twee punten, maar Van der Vaart ziet het desondanks somber in. Om bij zijn collega nog wat extra zout in de wonden te strooien, pakte Van Hooijdonk uit met een ludiek idee. “We hebben het er al eerder over gehad, vorige week nog. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Weet je wat, ik vind het klote voor jou. Ik heb een kleinigheidje voor je meegenomen, alsjeblieft”, zei Van Hooijdonk tegen Van der Vaart. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur vroeg zich eerst nog af of het geen opgezet plan was, alvorens het ‘cadeautje’ uit te pakken. “In de kleuren van de dader van vandaag”, voegde Van Hooijdonk er nog aan toe, doelend op de clubkleuren van PSV.

Het bleek dus een rode lantaarn te zijn, die Ajax zondagmiddag overgedragen kreeg van FC Volendam. Van der Vaart is serieus bang voor degradatie van zijn oude werkgever. De voormalig Oranje-international degradeerde zelf met HSV uit de Bundesliga. “Je moet de situatie niet onderschatten. Waarschijnlijk gaan ze niet degraderen, maar neem het wel serieus. Dat is mijn advies aan de Ajax-spelers”, aldus Van der Vaart.

In Studio Voetbal - mét publiek - heeft Pierre van Hooijdonk een cadeau meegenomen voor Ajax-man Rafael van der Vaart. En wat voor één... 🚨🏮



Hele fragment → https://t.co/SD2FVi4rb4 pic.twitter.com/lNe5sNhD5R — NOS Sport (@NOSsport) October 30, 2023

© Studio Voetbal