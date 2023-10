Pijnlijke boodschap voor Cillessen: 'Hij accepteerde mijn beslissing'

keert zaterdagavond terug in de wedstrijdselectie van NEC, maar zal niet op het veld staan als om 20.00 uur het eerste fluitsignaal klinkt. Rogier Meijer houdt tegen Almere City vast aan .

Cillessen liep op 23 september in het met 3-0 gewonnen duel met FC Utrecht een hamstringblessure. In de daaropvolgende wedstrijden tegen Vitesse (1-3) en sc Heerenveen (1-1) was de ervaren doelman niet inzetbaar en werd hij vervangen door Roefs, die ondanks de terugkeer van Cillessen de voorkeur op doel krijgt.

Artikel gaat verder onder video

"Jasper heeft alleen deze week meegetraind. Ik vind dat hij eerst wat meer ritme moet opdoen op de training en dan kijken we verder", zegt Meijer in gesprek met De Gelderlander. "Omdat Roefs de afgelopen weken goed heeft gekeept, is de keuze ook wat makkelijker om hem wat langer de tijd te geven. Ik heb ook vertrouwen in hem. Jasper accepteerde mijn beslissing."

Naast Cillessen keert ook Elayis Tavsan terug in de wedstrijdselectie van NEC. "Elayis heeft deze week voor het eerst alle trainingen meegedaan. Hij is daarom nog niet klaar voor een basisplaats, maar hij kan zeker invallen", aldus Meijer, die ook weer een beroep kan doen op Youri Baas. Brayann Pereira is de enige speler van de NEC-selectie die de wedstrijd tegen Almere City moet laten schieten.