Eerste trainer in de Eredivisie ontslagen? Verhuisdozen staan bij het stadion al klaar

Wordt Rogier Meijer de eerste trainer in de Eredivisie die moet vertrekken? Als het aan de supporters van N.E.C. ligt in elk geval wel. De fans hebben dinsdag verhuisdozen bij het Goffertstadion neergezet. Niet alleen Meijer zou in hun ogen moeten vertrekken, hetzelfde geldt voor algemeen directeur Wilco van Schaik, technisch directeur Carlos Aalbers en supporter Jean Knipping.

Dat zijn namelijk de namen die op de dozen staan bij het stadion in Nijmegen, zo meldt De Gelderlander. Daarmee willen de supporters hun onvrede laten blijken nadat de eerste twee duels van het nieuwe seizoen verloren gingen tegen respectievelijk Excelsior (3-4) en Heracles Almelo (2-1). Eind vorig seizoen werd het voetbaljaar ook al met een zwakke reeks afgesloten, waardoor de druk er opeens vol op ligt.

Dat de vele versterkingen in de zomerstop geen verandering hebben gebracht in de zwakke resultaten, zorgt voor frustratie bij de Eredivisie-club. N.E.C. laat aan het regionale dagblad weten niet te willen reageren op de enigszins ludieke actie, omdat het eerder via Van Schaik al tekst en uitleg heeft gegeven aan de eigen achterban. Waarom ook de naam van supporter Knipping op de dozen staat geschreven, is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat de fans van N.E.C. zich op deze manier laten horen, eerder gebeurde dat in het verleden met Bart van Ingen, brengt het regionale medium in herinnering. De directeur van destijds besloot overigens om geen gehoor te geven aan de oproep van de eigen achterban en vertrok pas een jaar later, op het moment dat N.E.C. naar de Eerste Divisie degradeerde.