Scouting Ajax had alleen bij deze zomeraankoop inspraak in een transfer

Sven Mislintat kreeg deze zomer de vrije hand bij Ajax als het ging om de aankopen op de transfermarkt. De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken gaf 115 miljoen euro uit aan spelers en deed soms zelfs de onderhandelingen in zijn eentje. Vanuit de organisatie was er slechts één speler waar de scouting actief bij betrokken was.

Volgens hoofdscout Kelvin de Lang heeft de scoutingsafdeling van de Amsterdammers slechts bij één transfer een vinger in de pap gehad, namelijk bij de komst van Carlos Forbs. Dat heeft hij gedeeld met De Telegraaf. Alle andere aankopen zijn volgens De Lang dus volledig toe te schrijven op het conto van de inmiddels weggestuurde Mislintat.

Daarom wil Ajax dat er naast de nieuwe hoofd jeugdopleiding, voor wie Marijn Beuker grotendeels verantwoordelijk wordt als directeur voetbal, ook voor de transfers een aparte directeur aangesteld wordt. “Die zal korte lijnen hebben met de nieuwe – van Manchester City afkomstige – hoofdscout Kelvin de Lang”, schrijft de ochtendkrant.

Daarmee krijgt Ajax langzaamaan weer vorm, want de club hoopt Alex Kroes na het gesprek met AZ later vandaag (donderdag) op 1 januari te laten beginnen als algemeen directeur. Met Beuker is de functie van technisch directeur dus voor de helft ingevuld, terwijl John van ’t Schip als cultuurbewaker terugkeert bij Ajax. Op de achtergrond wordt verder hard gewerkt aan de komst van nieuwe commissarissen, die gaan plaatsnemen in de nieuwe Raad van Commissarissen.