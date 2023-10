'Spanje ziet in Nederland meest gehate arbiter opvolger voor veelbesproken Rubiales'

Mateu Lahoz is in Spanje een van de voornaamste kandidaten om de nieuwe voorzitter te worden van de Spaanse voetbalbond. De voormalig scheidsrechter is volgens het doorgaans goed ingevoerde Marca in beeld om de veelbesproken Luis Rubiales te vervangen.

De Madrileense krant komt dinsdagavond met dat nieuws naar buiten. Rubiales was afgelopen zomer betrokken bij een groot schandaal bij de Spaanse vrouwenploeg, na een kus op de mond bij Jenni Hermoso. Uiteindelijk besloot Rubiales min of meer gedwongen om zijn post te verlaten en moet men in Spanje op zoek naar een vervanger. Dat gebeurt via een verkiezing, vermoedelijk pas volgend jaar, dus Lahoz zal even moeten wachten als hij daadwerkelijk kanshebber is. Sinds zijn vertrek als arbiter was hij onder anderen actief als analist op tv.

Artikel gaat verder onder video

De scheidsrechter kreeg in april van scheidsrechtersbaas Luis Medina Cantalejo te horen dat hij zijn fluit moest opbergen. Eind vorig seizoen floot hij zijn laatste wedstrijd in LaLiga. Dat was de ontmoeting tussen Real Mallorca en Rayo Vallecano. De spelers vormden na afloop een erehaag voor de zichtbaar aangedane scheidsrechter.

Lahoz heeft zich vooral op het voorbije WK in Qatar niet bepaald populair gemaakt in Nederland. De leidsman floot in veler ogen inconsequent, bijvoorbeeld door Lionel Messi niet met een (tweede) gele kaart te bestraffen na een handsbal. Wel deelde de Spanjaard in het duel liefst achttien kaarten uit en trok hij, tegen het zere been van de Argentijnen, liefst tien minuten blessuretijd bij, waarna Wout Weghorst in de dying seconds de 2-2 liet aantekenen en zo een verlenging en een uiteindelijk verloren strafschoppenserie afdwong voor het Nederlands elftal. Ook in Spanje kwam er steeds minder waardering voor de manier van fluiten van Lahoz.