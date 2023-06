Mateu Lahoz floot zondag zijn laatste wedstrijd. De scheidsrechter, in Nederland bekend van zijn hoofdrol in de WK-wedstrijd tegen Argentinië, kreeg een erehaag van de spelers van Real Mallorca en Rayo Vallecano (3-0). Daar werd Lahoz erg emotioneel van. Opvallend feitje: in zijn laatste wedstrijd gaf Lahoz geen enkele gele kaart.

𝐄𝐧𝐝 of an 𝐄𝐫𝐚 🕰️

Mateu Lahoz heeft zijn laastste wedstrijd als scheidsrechter gefloten 😮‍💨 De spelers van Mallorca en Rayo Vallecano vormden een erehaag voor de omstreden arbiter uit Spanje als afscheid! 👏#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaRayoVallecano #Lahoz pic.twitter.com/NqNQkkbAJV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2023