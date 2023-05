RCD Mallorca-supporters laten ongenoegen blijken met spandoek gericht aan La Liga én Real Madrid-president

RCD Mallorca-supporters hebben middels een spandoek kritiek geuit aan het adres van LaLiga. De Spaanse competitieorganisator deelde eerder deze week flinke straffen uit aan Valencia naar aanleiding van de racistische beledigingen richting Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior. Volgens de criticasters is het feit dat Real Madrid hierbij betrokken is de enige reden waarom LaLiga ingrijpt.

Valencia - Real Madrid had een mooie wedstrijd moeten worden, maar het werd een verschrikking. Niet alleen werd de ontmoeting in Mestalla, voor de thuisploeg een hele belangrijke in de strijd om lijfsbehoud, ontsierd door opstootjes. Ook was Vinícius het slachtoffer van racisme. Helaas niet voor het eerst dit seizoen, maar tegen Valencia bereikte de woede van Real Madrid en zijn aanvaller het kookpunt. Ook LaLiga lijkt er (eindelijk) klaar mee. De competitieorganisator bestrafte Valencia met een flinke boete van 45.000 euro. Bovendien moet de club van Justin Kluivert de komende vijf wedstrijden een van de tribunes achter het doel gesloten houden.

Artikel gaat verder onder video

Niet iedereen in Spanje is het eens met de harde aanpak van LaLiga. Valencia-verdediger Mouctar Diakhaby maakte dat donderdagavond voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen RCD Mallorca duidelijk door niet achter een banner met de tekst ‘gezamenlijk tegen racisme’ te gaan staan. Diakhaby is naar verluidt zelf ook het slachtoffer geweest van racisme, maar zou slechts een klein beetje steun van de competitieorganisator hebben ontvangen. De verdediger zou racistisch zijn bejegend door Cádiz-verdediger Juan Cala. Valencia stond in die wedstrijd op het punt van het veld te lopen, maar kreeg naar verluidt te horen dat ze dan drie punten zouden verliezen.

Lees ook: Vinícius ontvangt veel steun, maar deze landgenoot is het niet met hem eens: 'Hij verliest zijn focus heel snel'

Diakhaby is niet de enige die voorafgaand aan het treffen tussen RCD Mallorca en Valencia heeft laten blijken het niet eens te zijn met de handelswijze van LaLiga. Supporters van RCD Mallorca poseerden voor de wedstrijd met een spandoek met de tekst ‘No es La Liga, es Florentino’ (Het is niet La Liga, het is Florentino), verwijzend naar Real Madrid-president Florentino Pérez. Na de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid schreef Vinícius nog ‘dit is geen voetbal, dit is La Liga’ op zijn Instagram, waarmee hij de slogan van de Spaanse competitie op de hak nam.