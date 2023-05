Vinícius ontvangt veel steun, maar deze landgenoot is het niet met hem eens: 'Hij verliest zijn focus heel snel'

Deze midweek stond in Spanje in het teken van speelronde 36 op het hoogste niveau, maar over voetbal ging het amper. De gebeurtenissen tijdens de ontmoeting tussen Valencia en Real Madrid afgelopen zondag, waarbij Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior het slachtoffer werd van racisme, houdt de gemoederen flink bezig. De Braziliaan heeft in de afgelopen dagen weliswaar veel steun ontvangen, maar niet iedereen is het met hem eens. Uitgerekend landgenoot Carlos Alberto Pintinho, tevens voormalig profvoetballer, stelt dat Vínicius zich meer op het voetbal moet richten.

Hoewel Real Madrid naast de landstitel greep en door Manchester City op pijnlijke wijze werd uitgeschakeld in halve finale van de Champions League, kan Vinícius terugkijken op een goed seizoen. De aanvaller bezorgde zijn ploeg vorig seizoen nog de eindwinst van de Champions League, maar verkeert dit seizoen écht in de vorm van zijn leven. Helaas was Vinícius deze week om de verkeerde reden onderwerp van gesprek.

De Braziliaan werd tijdens het recente bezoek van Real Madrid aan Valencia racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek. Hij kreeg in de slotfase ook nog eens een rode kaart, nadat hij een tegenstander in het gezicht had geslagen. Diezelfde Valencia-speler pakte Vinícius eerst nog vast bij zijn nek. De aanvaller haalde na de wedstrijd keihard uit naar competitieorganisator LaLiga. Volgens Vinícius is racisme ‘normaal’ in het Spaanse voetbal. De Braziliaan voegde daaraan toe dat Spanje in zijn thuisland inmiddels bekend staat als ‘een land van racisten’.

Maar daar is zijn landgenoot Pintinho, die in zijn loopbaan actief was voor onder meer Sevilla en Cádiz, het niet mee eens. “Ik denk dat hij het mis heeft en dat hij zich moet concentreren op zijn wedstrijd. Hij verliest zijn focus heel snel, mensen gaan hem provoceren en hij gaat daarin mee”, zegt Pintinho in gesprek met El Desmarque. “Er zijn bekwame mensen om beslissingen te nemen als er supporters zijn die zingen en beledigen. Het is niet aan Vinícius om het publiek onder ogen te komen.”

Pintinho vertelt dat hijzelf ook racisme heeft ervaren tijdens zijn periode in Spanje, maar dat het wel minder was dan nu het geval is. Volgens hem spelen sociale media daar een belangrijke rol in. “Er was minder racisme, maar er waren voor mensen die naar het stadion gingen ook minder mogelijkheden om met elkaar te communiceren.” Volgens Pintinho wordt er tegenwoordig door radicale groepen onderling besproken wat ze gaan doen tijdens een wedstrijd. Provoceren, bijvoorbeeld. Pintinho is van mening dat zijn landgenoot Vinícius moet leren daar beter mee om te gaan. “Ze verwelkomen ons hier allemaal geweldig. Real Madrid en Barcelona hebben veel zwarte spelers. Vini raakt gemakkelijk betrokken bij provocaties. We moeten deze dingen overwinnen.”