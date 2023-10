Sven Mislintat biedt excuses aan; Alex Kroes wil wereldreis afzeggen

Sven Mislintat heeft bij Ajax zijn excuses aangeboden voor het niet melden van zakelijke belangen rond de transfer van Borna Sosa, zo weet de NOS. Hij zou bovendien gezegd hebben dat hij te goeder trouw heeft gehandeld, niets bewust heeft verzwegen en zichzelf niet verrijkte.

Sosa werd binnengehaald via een zaakwaarnemerskantoor (AKA Global) dat sinds enkele maanden belangen heeft in het bedrijf van Mislintat (Matchmetrics GmbH). Akjax was niet op de hoogte van het aandeelhouderschap dat AKA Global GmbH in Matchmetrics heeft. Mislintat heeft intern laten weten dat hij begrijpt dat hij die belangen had moeten melden. "Daarbij zou hij intern hebben gezegd dat 'men moet doen wat ze moeten doen'", aldus de NOS.

Alex Kroes

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen heeft de NOS ook gesproken met Alex Kroes, die uiterlijk 15 maart aan de slag gaat als nieuwe algemeen directeur bij Ajax. Hij zou vanwege een concurrentiebeding eigenlijk nóg later moeten beginnen, maar heeft 'een reductie' gekregen van AZ. Daar is hij blij mee, zegt Kroes. In principe heeft hij begin 2024 een wereldreis gepland, maar hij lijkt bereid om die af te zeggen indien hij nog eerder zou kunnen starten in de Johan Cruijff ArenA.

Kroes zegt de crisis bij Ajax 'met lede ogen' aan te zien. "Als ik morgen mag beginnen, dan heel graag. Je kan begrijpen dat ik ook met lede ogen toekijk wat er momenteel gebeurt. Maar ik denk nog steeds dat het heel lastig is om eerder te beginnen, maar ik sta er zeker wel voor open en dat weten de mensen binnen Ajax ook."