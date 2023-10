Valentijn Driessen weet dankzij één smaakmaker genoeg: 'Datafetisjisten terug hun hok in'

Het optreden van in de wedstrijd tussen PSV en FC Volendam vormt volgens Valentijn Driessen hét bewijs dat het gebruik van data in de voetballerij een gekleurd beeld kan geven. Sommige statistieken spraken niet in het voordeel van Tillman, maar hij was wel een uitblinker aan de zijde van PSV.

Met een fraai wippertje richting Guus Til bereidde Tillman de 2-0 voor; in de blessuretijd knalde de 21-jarige Amerikaan de 3-1 binnen. “Het gebruik van data is steeds meer gemeengoed en heeft een aantal mensen al de kop gekost bij Ajax. Maar weet jij wie de slechtste data had bij PSV – FC Volendam? Malik Tillman. Volgens Peter Bosz de waanzinnige uitblinker. En dat was hij ook, want hij speelde echt geweldig. Maar zo zie je maar dat die data geen ene ruk voorstellen. Hij had het meeste balverlies en de meeste passes die niet aankwamen”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Tillman was met een passzuiverheid van 74,5 procent de minst zuivere speler bij PSV. “Maar de passes die allemaal wel aankwamen, leidden allemaal tot honderdprocentkansen. Hij scoorde zelf ook en gaf een geweldige bal op Til na een superaanname vanuit een ingooi”, zag Driessen. “Dus alle datafetisjisten kunnen terug hun hok in. Data zijn leuk, maar alleen ter ondersteuning. Ga alsjeblieft ook naar wedstrijden kijken. Dan zie je dat Tillman geweldig heeft gespeeld. Gaaei heeft tegen Feyenoord misschien zeven goede ballen gegeven, maar maakt twee fouten waar doelpunten uit voortkomen.”

De beweringen van Driessen ontberen wel wat nuance. Zo zijn assists en doelpunten ook zeker een vorm van data waarnaar gekeken wordt, en maken databureaus op het gebied van passes bijvoorbeeld onderscheid tussen de richting van de passes. Ook is er een verschil tussen een gewone pass en een zogeheten key pass, die een kans inleidt.