Van den Boomen plaatst vraagtekens bij optreden Ajax in eerste helft tegen PSV

Ajax-middenvelder is van mening dat zijn ploeg te weinig karakter heeft. De zomeraanwinst had zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen PSV een basisplaats, opende al vroeg de score en ging met zijn elftal met een voorsprong de rust in, maar in de tweede helft ging het helemaal mis. Volgens Van den Boomen heeft dat onder meer te maken met het feit dat de huidige Ajax-selectie niet ervaren genoeg is.

Van den Boomen was afgelopen zomer een van de vele nieuwe spelers in Amsterdam. De middenvelder maakte de voorbije jaren veel indruk bij Toulouse en was in de voorbereiding op dit seizoen misschien wel dé uitblinker bij Ajax, maar slaagde er niet in die lijn door te trekken. Op bezoek bij PSV had Van den Boomen weer eens een basisplaats en was hij in de eerste helft een van de spelers die de dolende recordkampioen bij de hand nam. Maar ook Van den Boomen kon niet voorkomen dat het in de tweede helft van kwaad tot erger ging en er uiteindelijk met 5-2 werd verloren.

De middenvelder is tevreden over het optreden van Ajax in de eerste helft, maar vraagt zich af wat de ploeg daaraan heeft. “Er zit absoluut wel potentie in de selectie, maar als je dat maar 45 minuten laat zien en in de andere 45 minuten zóveel dingen fout doet, dan heeft het weinig zin om die eerste helft goed te spelen”, zei Van den Boomen na afloop voor de camera van ESPN. Voor rust ging er nog veel goed bij Ajax. “Ik denk dat we vooral beter aan de bal waren. We hielden de bal beter in de ploeg, switchten van kant. Zonder bal wonnen we de duels. Ik denk dat we veel tweede ballen wonnen, ook vanuit het middenveld.”

Ajax slaagde er echter niet in het niveau van de eerste helft vast te houden en zakte na rust voor de zoveelste keer dit seizoen door het ijs. “In het eerste kwartier van de tweede helft lijkt het wel alsof iedereen bij PSV vrijstaat. Bij die eerste mocht Lozano vrij schieten vanaf de zestien. Daar moet meer druk op zijn. Dan valt de bal precies voor de voeten van De Jong, die moet gedekt worden denk ik”, aldus Van den Boomen over de snelle gelijkmaker van PSV. “En de 3-2, daardoor verlies je de wedstrijd, omdat het net geen buitenspel was.”

In verdedigend opzicht ging er in de tweede helft dus van alles mis bij Ajax, maar Van den Boomen denkt dat dat niet alleen met kwaliteit te maken heeft. De middenvelder antwoordt bevestigend op de vraag of het gebrek aan karakters in het elftal ook invloed had op het grote verval na rust. “Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we daarin te weinig ervaring hebben. We hebben denk ik ook geen jongens die hiermee te maken hebben (de huidige situatie in Amsterdam, red.). Normaal gesproken spelen al deze jongens in de top van de competitie, nu is het gewoon echt zwaar.”