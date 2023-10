Van der Gijp: 'Als Overmars een Ajacied in hart en nieren zou zijn...'

Marc Overmars lachte in zijn vuistje toen Ajax een bod van 12,5 miljoen euro uitbracht op , zo denkt de bekende zaakwaarnemer Rob Jansen. Overmars is werkzaam als sportief directeur bij Antwerp FC en ging akkoord met het bod van zijn oude club Ajax, waardoor Ávila de overstap maakte van Antwerpen naar Amsterdam.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreken René van der Gijp en Jansen de transfer. “Ik heb zitten denken: als Overmars een Ajacied in hart en nieren was geweest, dan had hij toch iemand binnen de club gebeld om te vragen: ‘Jongens, wat zijn we jullie nou aan het doen? Je gaat toch niet die Argentijn van ons kopen?’”, zegt Van der Gijp.

“Zo denkt Marc niet”, antwoordt Jansen. “Die denkt: zo, daar ben ik mooi van af!” Ávila is een van de twaalf spelers die deze zomer naar Ajax kwam. Net als veel andere aankopen kan hij de verwachtingen nog niet waarmaken. Volgens Jansen is Ajax ‘aan alle kanten’ gewaarschuwd voor de inmiddels ontslagen Sven Mislintat, die verantwoordelijk was voor de aankopen.

“Ik weet zeker dat ze aan alle kanten gewaarschuwd zijn voor Mislintat, uit vele hoeken, waaronder ik. ‘Doe dit niet, het wordt een drama’, dat hebben ze gehoord”, zegt Jansen. “Ik heb me verdiept in die man, of het klopte wat men zei. Hij is aangenomen door Maurits Hendriks op basis van zijn verhaal en zijn data. Wat hier is gebeurd op technisch gebied, zoveel slechte beslissingen, is in de geschiedenis in Nederland nog nooit gebeurd.”