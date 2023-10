Van der Gijp en Derksen bescheuren zich om Studio Voetbal: 'Zolang hij er zit, kijkt er geen hond'

René van der Gijp en Johan Derksen blikken in Vandaag Inside terug op de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag, waarin Frans Hoek te gast was. De uitspraken van de keeperstrainer werkten vooral op de lachspieren van het duo.

In het NOS-programma werd afgelopen weekend bekendgemaakt dat de uitzendingen vanaf 29 oktober in een nieuwe studio, mét publiek, zullen worden opgenomen. Derksen denkt echter niet dat dat veel gaat uitmaken: "Ze kunnen daar vijfduizend man publiek neerzetten, zolang professor dokter Hoek daar zit, kijkt er geen hond." Volgens De Snor zit er bij de voetbaltalkshow op de NPO maar één gast aan tafel die de moeite waard is: "Rafael van der Vaart is de enige die als character het leuk maakt. Die Pierre zit maar wat te brommen, en de rest zijn figuranten en nou zit die Hoek belangrijk te zijn, er komen alleen maar clichés uit."

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp doet lachend een duit in het zakje: "Ze moeten het publiek wel gaan betalen, anders krijg je publiek zoals bij Renze, die zitten erachter te wachten tot het voorbij is." Derksen ziet in de toevoeging van publiek in de studio een poging van de NOS om het voetbalpraatprogramma meer op Vandaag Inside te laten lijken. Daarin is Studio Voetbal echter niet de enige: "We hoeven ons niets te verbeelden, maar als je nou rondkijkt: HLF8, De Oranjezomer, Van Roosmalen en die andere snuiter (Gijs Groenteman, red.), ze proberen allemaal ons na te doen."