Belangrijke verandering aangekondigd in talkshow Studio Voetbal: 'Wens van de redactie'

Studio Voetbal wordt vanaf 29 oktober uitgezonden met publiek. De voetbaltalkshow wordt op zondagavond nu nog afgedraaid zonder toeschouwers in de studio, maar binnenkort is er ruimte voor zo'n vijftig personen om de live-uitzendingen van het NOS-voetbalprogramma op zondagavond van dichtbij mee te maken.

Tijdens de EK’s en WK’s wordt er bij de avondprogramma’s van de NOS wel vaak publiek gezet. Die ervaringen waren dusdanig positief, dat de NOS in het eigen pand een ruimte heeft ingericht om publiek te ontvangen. “Het is fijn dat we straks in een nieuwe studio zitten en ook nog eens met publiek”, aldus NOS Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst. “We maken het programma tenslotte voor de kijkers, dan is het helemaal mooi dat zij hier ook live bij kunnen zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NOS Sport, geeft aan dat het verzoek vanuit het programma zelf gekomen is. "Het toevoegen van publiek was al langer een wens van de redactie. We hebben de ruimte gecreëerd om dit te organiseren. Publiek kan bij zowel in interactie als in sfeer van toegevoegde waarde zijn”, aldus Hoekman.

Tijdens de uitzending van zondagavond werd het nieuws ook kort besproken en lieten alle aanwezige vaste gasten weten blij te zijn met het nieuws. “Dan gaat er eindelijk weer iemand om mijn grappen lachen”, knipoogde Rafael van der Vaart, die zich al vaker openlijk uitsprak voor publiek in de studio op zondagavond.