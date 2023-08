Rafael van der Vaart: 'Ik vind het een beetje zielig, hij kan gewoon niet koppen'

Rafael van der Vaart vindt het sneu dat Brian Brobbey zijn draai maar niet weet te vinden als spits van Ajax. De 21-jarige aanvaller was zaterdag tegen Excelsior (2-2) weliswaar trefzeker, maar miste ook weer een hoop kansen.

Dat Brobbey veel kansen nodig heeft om een doelpunt te maken, is en blijft volgens Van der Vaart een probleem. "Ik vind het een beetje zielig. Hij doet zijn best, hij ís er en hij krijgt kansen. Dan scoort hij en denk je: hij is er doorheen. Bij een voorzet kwam hij heel goed bij de eerste paal, maar had hij wat pech", begint Van der Vaart aan tafel bij Studio Voetbal.

Eén belangrijke kwaliteit bezit Brobbey volgens Van der Vaart niet. "Hij kan gewoon niet koppen. Dat vind ik echt ongelooflijk. Elke kopbal gaat naast", stelt de voormalig middenvelder. "Het zit ook in zijn hoofd. Je moet tegen hem zeggen: je krijgt de kansen wel. Daar hou je dan een beetje aan vast."

Nu nog leren koppen wordt volgens Andries Jonker heel lastig voor Brobbey. "Dat is een lastig karweitje, hoor. Ik heb zelden voetballers gezien die dat leren en zelden trainers gezien die dat een speler kunnen leren", aldus de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.