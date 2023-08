Rafael van der Vaart diep onder indruk: 'Dat heb ik nog nooit gezien, ook niet gedurende mijn carrière'

Luuk de Jong is zondagavond bij Studio Voetbal de hemel ingeprezen. De spits van PSV is volgens Rafael van der Vaart één van de beste koppers ter wereld, terwijl Arno Vermeulen het jammer vindt dat de 32-jarige De Jong is gestopt als Oranje-international.

De Jong is het seizoen met vier doelpunten en twee assists in vijf wedstrijd sterk begonnen. "Hij is een van de beste koppers ter wereld", stelt Van der Vaart. "Ik heb dat nog nooit gezien. Ook niet gedurende mijn carrière. Ik kan niemand opnoemen die zó goed kan koppen."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van der Vaart komt er bij koppen veel meer kijken dan de bal met het hoofd raken. "Voordat de bal komt, is hij al los van zijn tegenstander. Geweldig, echt ongelooflijk. Hij is niet snel, maar wel sterk. Als hij niet hoog komt, doet gebruikt hij nog even zijn armen zodat hij de bal in kan koppen. Dat is talent, dat kun je niet leren."

Vermeulen heeft het idee dat De Jong 'veel fitter' is dan vorig seizoen. "Hij is weer belangrijk voor PSV. Het is eigenlijk doodzonde dat hij zich bij Ronald Koeman heeft afgemeld voor het Nederlands elftal. Zoals hij nu speelt, zouden we hem bij Oranje hartstikke goed kunnen gebruiken. Hij is heel overtuigend aanwezig."