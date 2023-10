Van der Gijp stelt grote naam voor bij Ajax: 'Betere kandidaat dan Van 't Schip'

René van der Gijp en Johan Derksen lijken niet veel vertrouwen te hebben in John van ’t Schip als nieuwe trainer van Ajax. Al gauw na het ontslag van Maurice Steijn werd duidelijk dat Van ’t Schip de topkandidaat is om het seizoen af te maken op interim-basis.

Van der Gijp ziet een andere kandidaat die in zijn ogen geschikter zou zijn. “Ik had zelf eerder voor Henk ten Cate gekozen. Dan heb je ervaring, iemand die overwicht heeft. John van ’t Schip heeft nergens bewezen dat hij weet hoe het moet”, zegt de analist maandagavond bij Vandaag Inside. Tafelgenoot Johan Derksen is het daarmee eens.

“Johnny heeft een heel vervelende periode achter de rug”, doelt Derksen op het overlijden van de vrouw van Van ’t Schip, eerder deze maand. “Misschien is dit wel een goede afleiding voor hem. Maar we moeten niet vergeten: bij FC Twente was het niks, bij PEC Zwolle was het niks, het is niet de man die een garantie voor succes is.”

Derksen ziet wel een voordeel aan Van ’t Schip. “Het is in ieder geval een Ajacied, dat vinden ze ook belangrijk. Dan houdt in ieder geval die vervelende F-Side z’n bek. Ajax kan dan in de loop van het jaar kijken naar een andere trainer. Het is belachelijk dat Maduro er nu zit, die niet eens een diploma heeft. Maar zou er een trainer zijn die met dit materiaal resultaat haalt? Is er iemand die Europees voetbal kan halen met Ajax? Ik geloof er niks van.”

