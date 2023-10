Van Gaal krijgt opening voor Ajax bij AZ over Alex Kroes: donderdag gesprek gepland

Louis van Gaal heeft een opening veroorzaakt bij AZ om eerder toe te geven in de zaak met Alex Kroes. Donderdag staat het gesprek tussen Ajax en AZ op het programma over de directeur Kroes, om te kijken of hij eerder aan het werk kan gaan in de Johan Cruijff Arena. Volgens Chris Woerts heeft de aanwezigheid van Van Gaal voor een extra opening gezorgd tussen beide clubs.

Dat vertelde de sportmarketeer in het tv-programma Vandaag Inside. Van Gaal is adviseur bij Ajax en voert samen met Michael van Praag het gesprek met AZ. "Donderdag staat het gesprek tussen Ajax en AZ op het programma", begint Woerts, die in de rede gevallen werd door Genee. Dat was volgens hem al bekend, omdat Valentijn Driessen dat had gemeld.

Artikel gaat verder onder video

Robert Eenhoorn, Michael van Praag en René Nelissen zitten bij het gesprek tussen Ajax en AZ, weet Woerts. "Laten we hopen dat het lukt. En uit respect voor Van Gaal, wat hij bij AZ heeft gedaan, lijkt er een opening te komen dat hij eerder kan beginnen bij Ajax. Louis staat er heel goed op bij AZ", aldus Woerts.

"Ze moeten zich nederig opstellen”, komt Woerts ook nog met een advies aan Van Gaal en consorten. Kroes begrijpt overigens hoe AZ zich opstelt in zijn zaak, omdat hij het contract in volle verstand getekend heeft, zo weet Özcan Akyol. "Alex Kroes heeft alle begrip voor AZ. Die is helemaal niet verrast", stelde de gast in VI.

De toekomstig algemeen directeur van Ajax zou op 15 maart aantreden bij de Amsterdammers en daarvoor zou hij op wereldreis gaat. Als Van Gaal erin slaagt om hem eerder vrij te spelen, heeft hij al wel aangegeven eerder te willen starten. "Het is ontzettend arrogant om een directeur te benaderen, zonder de club daarvan in te lichten", gaf Derksen ook Ajax nog een veeg uit de pan.