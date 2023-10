Van Hanegem geeft Feyenoord transferadvies: 'Gooi nu alvast een visje uit'

Feyenoord doet er goed aan om alvast contact te zoeken met Newcastle United over de toekomst van , zo vindt Willem van Hanegem. De negentienjarige aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Newcastle; er is geen sprake van een optie tot koop.

Minteh maakte zaterdag tegen Go Ahead Eagles (3-1 zege) zijn derde doelpunt van het seizoen. Van Hanegem is benieuwd hoe de jonge Gambiaan zich woensdag toont op het hoogste podium: in de Champions League op bezoek bij Atlético Madrid. In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft De Kromme dat hij erg geniet van de buitenspeler.

“Ik ben benieuwd naar Minteh. Van hem geniet ik al een paar wedstrijden. Die gozer loopt zich de zenuwen en is met zijn snelheid enorm gevaarlijk”, ziet het clubicoon. “Als ik Feyenoord was, zou ik nu al een visje uitgooien of hij nog een jaar te huren is van Newcastle United.”

Volgens Van Hanegem is Feyenoord niet kansloos in Estadio Metropolitano. “Maar dat is niet omdat die gasten een slechte ploeg zouden hebben. Ze wonnen vorige week nog ‘even’ van Real Madrid. Maar Feyenoord voetbalt momenteel makkelijk. Een goed resultaat boeken in Madrid zou wel een topprestatie betekenen.”