Verwarring op persconferentie Ten Hag: keert Sancho terug bij Manchester United?

Erik ten Hag heeft tijdens zijn persconferentie naar aanleiding van het treffen tussen Manchester United en FC Kopenhagen in de Champions League voor enige verwarring gezorgd. De hoofdtrainer van de Engelse grootmacht kreeg een vraag of hij dinsdagavond een beroep kan doen op spelers die terugkeren van blessures. Ten Hag gaf vervolgens aan dat Sergio Reguilón mogelijk zijn rentree kan maken. Journalisten in de zaal verstonden echter ‘Sancho’ in plaats van Sergio.

Heel even dacht de Britse pers dat Sancho zijn rentree zou gaan maken bij Manchester United. De vleugelspeler maakte een paar jaar geleden voor enkele tientallen miljoenen euro’s de overstap van Borussia Dortmund naar The Red Devils. Sancho was in de jaren ervoor uitgegroeid tot een van en misschien wel dé beste speler op de Duitse velden en dat zorgde vanzelfsprekend voor hoge verwachtingen in Engeland. Hij is er echter niet in geslaagd om zijn goede prestaties in Duitsland een passend vervolg te geven in de Premier League. Het is momenteel zeer de vraag of Sancho die kans nog gaat krijgen, want hij komt inmiddels al een paar weken niet in de plannen van Ten Hag voor.

De Nederlander liet Sancho buiten de selectie voor het uitduel met Arsenal en sprak na afloop van die wedstrijd zijn onvrede uit over de arbeid die de aanvaller leverde op de training. Het mocht duidelijk zijn dat Sancho wat tandjes bij moest schakelen om zich weer in de ploeg van Ten Hag te spelen. De Engelsman was echter niet te spreken over het commentaar van Ten Hag en liet in een statement op social media weten dat hij zich er niet in kon vinden. Die actie heeft de relatie tussen Ten Hag en Sancho er niet beter op gemaakt. Laatstgenoemde lijkt inmiddels zelfs bezig aan zijn laatste weken in Manchester. Volgens Fabrizio Romano wil de huidige nummer acht van de Premier League in de winter van hem af.

Maandag had het er heel even alle schijn van dat Sancho zijn rentree zou gaan maken in de selectie. Op de vraag of Ten Hag verwacht dat hij dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen een beroep kan doen op spelers die de afgelopen periode geblesseerd moesten toekijken, had hij het over de terugkeer van ‘Sergio’. Ten Hag sprak de voornaam van Reguilón op zo’n manier uit dat het leek alsof hij het over Sancho had. Een aantal media pakte daarom uit met de aanstaande rentree van Sancho, maar Manchester Evening News bracht duidelijkheid. Manchester United bevestigde tegenover het medium dat Ten Hag niet doelde op Sancho, maar Reguilón.