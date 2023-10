Vincent Schildkamp doet tijdens PEC - Feyenoord 'nadrukkelijk verzoek' aan de techniek

Bij ESPN ging zondagmiddag wat mis met het commentaar van Vincent Schildkamp in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. In de openingsfase was Schildkamp door een echo dubbel te horen, zo merkte de commentator zelf ook op.

“Het nadrukkelijke verzoek aan de audio of de retour van mijn hoofd af kan”, zei Schildkamp na een minuut of zes in de wedstrijd. Het probleem hield nog even aan, maar leek daarna opgelost. Wel ergeren de nodige kijkers zich nog aan de trommel waar een supporter van PEC tijdens de wedstrijd op slaat.