Ajax-coach Van 't Schip legde nadruk op één ding: 'Heeft hij wel 10 keer genoemd'

Ajax-trainer John van ’t Schip vindt duidelijkheid het belangrijkste thema voor de komende tijd. De oefenmeester begint deze week aan zijn klus in de Johan Cruijff Arena en strooide in de eerste dagen volop met die term.

Dat vertelt Ajax-wachter Johan Inan in de voetbalpodcast van het AD. “De term duidelijkheid heeft hij wel tien keer genoemd in gesprek met de schrijven media”, vertelde Inan over Van ’t Schip, die voorlopig mikt op de vijfde plaats in de Eredivisie met Ajax, dat momenteel de hekkensluiter van de Eredivisie is. “Dat is denk ik ambitieus en realistisch”, vond de journalist.

Er is een aantal dingen dat in het voordeel spreekt van Van ’t Schip. “Hij spreekt Spaans, Engels. Dat kan hem helpen.” De teruggekeerde concurrentiestrijd is ook een voordeel voor de coach, die ook een relatief makkelijk programma heeft. “Hij moet winnen, anders blijft het stempel degradatie rond Ajax hangen en blijft het dooretteren. Winnen schept vertrouwen, dan ziet de ranglijst er ook weer een stukje mooier uit en zien de spelers ook dat er wat moois bloeit.”

Het vertrek van Maurice Steijn heeft de Ajax-selectie in elk geval goed gedaan. “Het was een nieuw begin. Dat voelde je in Brighton heel erg. Bij elke speler had je het gevoel: er is een last van zijn schouder afgevallen. Dat dacht ik ook te zien in de teamgeest en in hoe Hedwiges Maduro en Benjamin Tahirovic het verwoordden naar de media toe.”

Dat nieuwe begin werd in de eerste helft tegen PSV doorgezet, zag Inan. “Daarin kon je zien dat er wel potentie in deze selectie zit. Maar het probleem was dat je in de tweede helft in een kwartier weer drie tegengoals incasseerde. Daarin heeft het vertrouwen toch weer een enorme deuk opgelopen. Van ’t Schip heeft deze dagen vooral gebruikt om dat vertrouwen te herstellen.”