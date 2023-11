Akpom ging door een lastige periode bij Ajax: 'Heeft hier langere tijd met zijn familie in een hotel gezeten'

maakte donderdagavond zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax, wat voor de Engelse centrumaanvaller een flinke opluchting zal zijn geweest. Het tijdperk van Akpom bij Ajax begon namelijk bijzonder moeizaam, maar volgens John van 't Schip waren het ook lastige omstandigheden voor de aanvaller.

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam geeft de trainer van Ajax aan dat hij met Akpom heeft gesproken en de voetballer daarin ook open en eerlijk was: "Hij heeft ook aangegeven dat het een moeilijke periode van hem was. Hij heeft hier langere tijd met zijn familie in een hotel gezeten, maar hij is nu min of meer gesetteld", stelt Van 't Schip de Ajax-supporters met rust. "Dit moet voor hem ook voelen als een nieuwe start."

Akpom kwam deze zomer voor een transfersom van twaalf miljoen over van Middlesbrough, waardoor er hoge verwachtingen waren van de Brit. Die heeft hij in het Ajax-shirt nog niet kunnen waarmaken, maar op trainingen maakt hij op de trainer een goede indruk: "Hij is iemand die op hoog niveau goals heeft gemaakt en hij is een hele goede prof. We hebben gisteren en eergisteren op de training gezien dat hij gewoon goed afwerkt en met name goed kan koppen. Dat heeft hij vanavond laten zien", doelt hij op de kopbal van Akpom, waarmee hij het duel besliste.

Die goal zal Akpom volgens Van 't Schip het nodige zelfvertrouwen kunnen geven waarmee hij een lastige periode in de Johan Cruijff ArenA achter zich kan laten. Het zal voor de Engelse aanvaller ongetwijfeld smaken naar meer, maar voorlopig moet hij nog wel Brian Brobbey voor zich dulden in de basisopstelling.